JUPAS｜覆核結果今出爐　85人失而復得獲取錄　43人仍空手

「大學聯合招生辦法」（JUPAS）周四（21日）公布2025年度根據文憑試覆核成績重新考慮入學申請遴選結果，在442名申請人中，259人的取錄結果有變動。當中，有85人屬「失而復得」，即從原本未獲正式遴選取錄資格，重新獲得相關資格，分別為59人獲教資會或都大的學士學位課程的取錄資格，另26人獲SSSDP「資助計劃」的學士學位課程的取錄資格。不過，原本未獲正式遴選取錄資格的128名申請者中，仍有43人最終仍未獲得相關資格。



圖為DSE試場。（資料圖片）

259申請人取錄結果有變動

今年共有442名聯招申請人在覆核文憑試成績後，向「大學聯合招生辦法」要求重新考慮入學申請，結果於周四（21日）上午9時公布。442名申請者中，有259人的取錄結果有變動，

除85人重獲學士學位課程取錄資格，在已獲得正式遴選取錄資格的314名申請人中，有174人取錄結果有變。當中，有154人獲得較高次序的教資會，又或都大的學士學位課程取錄資格；3人由獲得教資會／都大的學士學位課程取錄資格，改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格。

此外，有6人獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格；11人由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格，改為獲得教資會／都大的學士學位課程取錄資格。

根據規定，獲得取錄資格的申請人，可登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱註冊手續及有關資料。若申請人於根據覆核成績重新考慮入學申請後獲得「較高次序的課程」取錄資格，其原有的正式遴選取錄資格即被撤回。申請人於同一學年（2025至2026）將不會再獲考慮取錄任何可經「大學聯招辦法」選報的課程。