中大醫科下學年推三層架構新課程模式　冀裝備新一代醫者多元能力

香港中文大學醫學院將於2026/27學年推出新課程模式 CU Medicine Plus，透過系統化的三層架構，讓醫科生在六年的學習過程中，除了掌握醫學的專業知識和技術外，亦培養創科精神、領導能力及人文關懷，以應對未來醫療體系的挑戰。中大醫學院院長趙偉仁表示，中大醫學院一直致力提升醫學教育內容，強調超越傳統課堂，結合醫學知識與創新科技，有信心醫學院培育的醫生能貢獻香港及區內醫療體系的可持續發展，長遠提升香港在全球醫學科研上的領導地位。



中大醫學院院長趙偉仁表示，學醫等於學做人，跨學科有助學生掌握醫學以外的知識，迎接二十一世紀的挑戰。(中大提供圖片)

中大表示，CU Medicine Plus的課程模式將會以兩年為一個階段，貫穿六年醫科課程。針對基礎層(MedExplore)的一至二年級學生，課程內容著重全人發展與跨學科體驗，鼓勵參與社區服務、人道工作及選讀副修課程（如工程、電腦科學、公共衛生等），以拓闊學生視野。處於進階層(MedExceed)的三至四年級學生，則會透過專題研習或科研實習，探索不同醫學專科領域，發掘自身興趣及志向。至於高階層(MedExcel)的五至六年級醫科生，學院將提供專科研究項目及臨床實習機會，讓學生於真實的醫療環境中，對自己選擇的專科作深入了解。

黃仰山解說CU Medicine Plus具有三層框架，以有系統兼靈活的方式協助學生探索全人發展以至多元職涯規劃等多個領域。(中大提供圖片)

中大醫學院副院長 (教育) 黃仰山表示，CU Medicine Plus強調靈活性，醫學院不會要求學生在固定時段進行某類活動，學生可根據個人興趣及需要，靈活規劃個人化的學習路徑。他又說，校方重視醫學教育的「可持續性」，讓學生無需因安排研習而中斷醫學課程。課程設計著重提升學生的全人發展，讓他們透過自主導向的學習路徑，獲得深化醫學知識的機會，同時豐富其學習與生活體驗。

吳兆文表示，「環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS）已累積十多年的成功經驗。中大醫學院借鑒該課程的成功要素，推出CU Medicine Plus，希望鼓勵更多學生在課堂學習以外，善用時間發展不同潛能，成為多元化醫學人才。(中大提供圖片)

中大醫學院副院長（學生事務）吳兆文稱，中大希望積極裝備中大醫科生超越傳統醫者角色成為集學者、創新者、領袖及人道主義者於一身的新一代醫生。