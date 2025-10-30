科大Major+X跨學科結合AI　學生為企業以AI計算新店選址獲採納

科技大學（科大）早於2021/22學年推出全港首個嶄新課程架構「Major+X」延伸主修課程，糅合傳統主修課程和AI、數碼媒體等，助學生掌握運用AI的能力，日後在職場上發揮所長，至今累計逾1,350名學生選修AI學科。



正修讀「Major+X」課程的科大商學院工商管理學士（環球商業管理）五年級學生陳承琮分享，科大AI課程由淺入深教授AI概念與算法，他於畢業專題研習中充分運用AI，協助1所國際珠寶公司計算新店選址人流及研發自動買賣股票系統，同時於4份實習中體會到AI成為生活不可或缺的一部分。



香港科技大學致力培育AI人才，早於2021/22學年推出全港首個嶄新課程架構「Major+X」延伸主修課程，至今累計逾1,350名學生選修AI學科。（資料圖片）

科大副校長譚嘉因：擁抱科技同時避免依賴

科大副校長（行政）譚嘉因（左）及商科生陳承琮（右）一同分享科大如何推動AI發展及培育人才。（鮑錦瑤攝）

「Major+X」課程起初只容許部分工學院及理學院課程學生可報名修讀，目前已逐步擴展至商學院及跨學科學院課程的學生，接近六成本科課程容許修讀。因應發展課程於 2025/26 學年新增「可持續發展」如氣候變化對社會經濟影響等議題作「Major+X」課程選項供學生修讀。此外，科大教育創新中心（CEI）推出4項生成式AI自學線上課程，教導學生使用AI的基本原則、如何善用編寫指令等，學生須於1年內完成4個課程。

科大是全港首間允許學生使用ChatGPT的大學，於2023年便允許學生在標明出處前提下，運用生成式AI輔助課業。科大副校長（行政）譚嘉因指出應「擁抱科技」，「科技改變咗做事嘅方法，但我哋唔應該逃避，應該諗下用咩方法好好利用去融入課程」，為避免學生過度依賴AI，在要求學生提交課業文本的同時，亦要求進行口頭報告，確保學生對課業有充分理解。

學生以AI完成專題研習 探索辯論加入AI元素

陳承琮現正修讀「Major+X」課程，他分享「跨領域設計思考」、「探索人工智能」及「跨領域設計專題研習」為其三大印象深刻的課程，當中「探索人工智能」課程由淺入深學習AI概念與算法，「（教授）用日常商業例子去解釋，例如淘寶知我哋買完幾件衫，下次再㩒入去時會再推薦其他，原來因為用咗呢啲算法」。

他提到，在環球商業的畢業專題研習中，他的小組負責為1所國際珠寶公司進軍香港起草建議書，他提議利用AI計算新店選址人流，先向AI提問得出所需編程語言及做法，隨後透過錄影不同選址的高峰與非高峰時間人流，讓AI預測人流數量，節省時間和成本，最終方案亦獲該公司接納採用。陳承琮在AI的專題研習中，他的小組負責透過深度學習研發機器人理財，自動買賣股票，最終成果比恆生指數表現好幾倍。

他就讀大學期間參與過4份不同領域的實習工作，包括初創公司、非政府組織和慈善機構，體會到職場對AI接受程度越來越高、運用不可或缺。他目前主業是英文辯論教練，為中學生訓練思辯和表達能力，未來計劃創辦公司，探索辯論過程中應用AI的可能性，包括運用AI進行資料搜集、教學時運用AI改善和加快準備教材的過程，以及在辯論比賽中加入AI元素，提升評判質素和統一度。