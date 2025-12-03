內地高校收生計劃已接受2026年文憑試考生報名　院校增加至165間

有意到內地升學的2026年文憑試考生，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃（文憑試收生計劃）已然接受網上報名。申請人必須在報名期內完成報名確認程序，方可進入錄取階段。而於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，亦可申請內地大學升學資助計劃資助。



院校名單新增20間大學 報名形式網上進行

教育部公布有關2026／27學年文憑試收生計劃的具體安排，165所內地高等院校，將依據香港中學文憑考試成績擇優錄取，學生毋用參與內地聯招試。中國教育交流（港澳）中心將承辦報名資格審核及招生宣傳等事宜。

其中廣東省新增的院校包括廣州華商學院、香港城市大學（東莞）、北師香港浸會大學及五邑大學。福建省亦新增共9間院校，包括閩南理工學院、福建農林大學金山學院、福建師範大學協和學院、廈門華夏學院、廈門大學嘉庚學院、廈門工學院、福州理工學院、福州大學至誠學院及泉州信息工程學院。

申請人要查閱報名資格審核結果

文憑試收生計劃的報名以網上形式進行，申請人須於12月1日至31日期間登入廣東省教育考試院網頁（eea.gd.gov.cn），在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳以下資料：

（1）香港身份證掃描副本；

（2）有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本；以及

（3）數碼證件相片。

所有網上報名及審核程序，均由中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室（聯招辦）負責。申請人可於2026年1月10日前，登入報名系統查閱報名資格審核結果。假如申請人曾按系統要求提供補充資料，則於2026年1月23日前登入系統查閱最新審核結果。

所有通過報名資格審核的申請人須於2026年1月31日前，按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人將會獲發考生編號，以茲識別。申請人亦可於2026年2月14日前登入系統查看考生編號。

另外，申請人可於2026年6月14日前登入報名系統以上載「學生學習概覽」，學校亦可在2026年2月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

有意報名考生可參閱計劃指南

各院校可根據考生報考資料而安排面試及術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上餘額遴選。

教育局聯同交流中心和學友社合作編印的《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，載列所有參加計劃的內地院校資料、學科選擇、選科策略，以及畢業生分享等。電子版指南及其他詳情已上載教育局網頁（www.edb.gov.hk/admissionscheme）。