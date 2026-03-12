DSE2026｜Chemistry化學科攻略　講解奪星保底策略、常犯錯誤

作者：香港數理教育學會化學組主席、東華三院甲寅年總理中學化學科主任、STEAM 教育統籌主任楊偉樑

化學科既要求同學具備嚴密的邏輯與計算能力，又考驗大家對概念、定義及實驗細節的記憶。在這個最後衝刺的黃金時期，盲目地「背書」或「操卷」已經未必能帶來最大的效益；相反，我們需要的是「對症下藥」，根據自己的目標成績來制定最具策略性的溫習方案。

以下筆者將針對以 5**、第4級及 第2級為目標的同學，建議最後階段的溫習重點與考試技巧，並舉例大家在考場上必須提高警覺的常見失分位，希望能助各位一臂之力。



一、 針對不同目標的最後衝刺與溫習重點

終極目標：摘星 5**

要奪取最高殊榮，你需要的不再只是「能夠回答題目」，而是「極致的精準與穩定」。

•追求極致穩定：確保在操練歷屆試題（Past Papers）時，發揮穩定並將分數維持在 90% 或以上。

•嚴格時間管理：進行限時訓練，精確分配 MC（選擇題）與 LQ（長題目）的作答時間，確保考場上有充裕時間覆核試卷。

•徹底消化錯題：善用錯題本，千萬不能只背答案，必須確保自己 100% 釐清背後的化學原理。

•熟練答題框架： 將長題目的標準答題框架（Answering framework）操練至反射動作，確保關鍵字（Keywords）百發百中。

•精準背誦定義：化學定義（Definitions）的答題要求嚴謹，必須一字不漏地背熟，切忌臨場憑記憶「用自己文字發揮」。

o例如：不同焓變的定義。

•透徹理解實驗細節： 深入剖析實驗的裝置設計及背後考量。例如：

o裂解實驗（Cracking experiment）： 為何要加熱特定位置（催化劑 vs 礦物棉）？防止倒吸（Suck-back）的具體操作為何？

o微型實驗（Microscale experiment）： 熟記近年常考的微型實驗之優缺點及操作細節。

o氧化還原（Redox）： 必須能清晰分辨、畫出化學電池（Chemical cell）和電解池（Electrolytic cell）的裝置差異與電子流向。

中流砥柱：穩奪 4 級

策略核心在於「鞏固強項，穩拿大分」。

•主攻常見題型：集中操練歷屆試題中重複出現的熱門題目及標準答題框架。

•按能力集中訓練（揚長避短）：

o數學能力較強的同學： 集中熟讀與計算相關的課題，如滴定計算（Titration calculation）、摩爾計算（Mole calculation）、化學平衡（Chemical equilibrium）、反應速率（Rate of reaction）及焓變（Enthalpy change）等。

o記憶能力較強的同學： 集中火力熟讀微觀世界I及II（Microscopic world I & II）、金屬（Metals）、化石燃料（Fossil fuels）及化學世界中的規律（Patterns in the chemical world）等課題。

•兼顧高佔分課題： 酸和鹽基（Acids and bases）、氧化還原反應、化學 電池和電解（Redox reactions, chemical cells and electrolysis）及碳化合物的化學（Chemistry of carbon compounds）在試卷中佔分極重，如有時間必須多加訓練。

•絕對不能放棄選修部分（Electives）： 選修部分的考核範圍相對集中，過往試題的考核模式非常相近，只要肯花時間，得分的「性價比」高！

穩打穩紮：保底求 2 級

放棄艱深刁鑽的題目，將全副精力放在「必考、易拿分」的基礎題型。

•先從易入門課題著手：如微觀世界I及II（Microscopic world I & II）、金屬（Metals），酸和鹽基（Acids and bases），一步一步建立信心，再推進學習其他課題。

•熟練文字題標準答案：掌握常見題型，例如「以化學鍵及結構來比較不同物質的沸點」（Compare boiling points of different materials in terms of bonding and structure）的標準答題文字。

•掌握基礎得分技能： 確保能畫出正確的電子圖（Electron diagrams）、寫出基本化學方程式（Chemical equations）、辨識可見觀察（Observable changes）。

•搶攻計算題的基本分： 即使數學不強，也要拿下簡單的步驟分。例如：由實驗式推導分子式（Empirical formula to molecular formula）、在滴定中找出滴定劑（Titrant）體積的合理平均值（Reasonable average），以及量熱學（Calorimetry）實驗中的熱量計算步驟。

二、 考試技巧與必須避免的常犯錯誤

筆者經常發現同學因為表達不精準或粗心大意而白白流失分數。以下是幾個極具代表性的常犯錯誤，例如：

錯誤一：忽略或寫錯物質狀態（Physical state）

•濃硫酸的狀態： 部分同學會將濃硫酸（Conc. sulphuric acid）錯寫為 conc. H2SO4 (aq)。請記住，濃硫酸的水分極少，正確寫法應該是 conc. H2SO4 (l)。

•熱化學方程式漏寫狀態： 在書寫熱化學方程式或畫焓變循環（Enthalpy change cycle）時，經常漏寫物質狀態。

o扣分原因： 同一物質在不同的物理狀態下（固、液、氣），其擁有的能量是完全不同的。因此，在計算或表達能量變化時，標明狀態是絕對必要的。

錯誤二：微觀世界（Microscopic World）文字表達不清晰或用錯詞彙

•漏寫粒子的種類： 解釋氯化鈉（NaCl）的結構時，正確說法是：「氯化鈉擁有巨型離子結構（Giant ionic structure），氯離子（Chloride ion） 和 鈉離子（Sodium ion） 由強離子鍵（Strong ionic bond）連繫。」

o常犯錯誤： 部分同學會漏寫「離子（ions）」，只寫「氯和鈉（Chlorine and Sodium）被連繫」，這在化學概念上是不準確的。

•自創錯誤詞彙：同樣以解釋氯化鈉（NaCl）的結構為例，同學容易將「強離子鍵」錯寫為「巨型離子鍵」。請記住：Giant 形容的是結構（Structure），Strong 形容的是鍵（Bond），兩者絕不能混淆。

•極性（Polarity）描述失準：解釋部分非極性分子時，如CCl4，正確的表達是：「極性鍵的極性互相抵消（The polarities of polar bonds are cancelled out）。」

o常犯錯誤： 錯寫成「極性鍵互相抵消（The polar bonds are cancelled out）」。鍵（Bonds）作為一種靜電引力是客觀存在的，不能被抵消，被抵消的只是它們的極性（polarity）。

最後一個月，同學務必保持冷靜，按部就班地執行你的溫習策略。以上建議僅供參考，祝願各位在 DSE 化學科發揮超水準，考獲理想佳績！