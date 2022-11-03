DSE｜中史科答案笑料百出　有人指總理是李克勤　撈亂萬隆會議

考評局今日（3日）出版2022年DSE的《試題專輯》，解構考生們答題情況，考生答案笑料百出。中史科卷一內，有一條關於中國外交的資料題中，問及1955年亞非29個國家到印尼出席的一個會議，要求考生答出是哪個會議以及哪一位總理代表中國出席。

該題答案為「萬隆會議」及「周恩來」，惟部份考生將萬隆會議答成「日內瓦會議」、「聯合國會議」等，而代表出席總理的答案更是五花八門，「毛澤東」、「鄧小平」、「習近平」及「李克強」等人名字均有出現，更甚有考生索性寫上香港著名歌手「李克勤」的名字，考評局形容「令人驚愕」。



▼4月22日 DSE文憑試開考▼



+ 11

今年中史科卷一選答題中，有一題關於中國與各國建立外交關係的問題，涉及「抗美援朝」、「打倒美帝！打倒蘇修」及「乒乓外交」等，當中資料二的填充題，要求考生答出1955年29個亞非國家在印尼舉辦的會議，以及當時中國代表團團長為哪位總理等。

萬隆會議誤當日內瓦會議

根據《試題專輯》輯錄評價，認為考生表現屬中規中矩，有關答案應為「萬隆會議」及「周恩來」，不過有部分考生誤將「萬隆會讓」答成「日內瓦會議」、「聯合國會議」、「安理會會議等」。

周恩來變李克強再變李克勤？ 考評局：令人驚愕

至於中國代表團團長的答案更是令人哭笑不得，總理「周恩來」竟變成「毛澤東」、「鄧小平」、「習近平」、「李克強」等，甚至有考生答成「李克勤」，令人驚愕。

名字常見錯別字

《試題專輯》又提到，考生在答該題時出現不少錯別字，例如「鮮（蘇）聯」、「周恩萊（來）」、「其（基）新（辛）格」等，又混淆不少史事，例如將「中美關係」誤為「中英關係」、訪華者是「列根總統」、中美破冰後美國「取消禁運」誤為「取消旅遊限制等」。

考生誤當「德先生」及「賽先生」為洋人

至於中史科卷二有提及五四新運動，資料之中亦提到「德先生」與「賽先生」，即中國新文化運動中，對「Democracy（民主）」及「Sicence（科學）」的形象稱呼。《試題專輯》指出，有考生誤將「德先生」及「賽先生」當成西方學者，更揚言要請二人來中國講學，才可挽救中國文化，該些謬誤令人匪夷所思。

考生對毛澤東思想不甚了解 抄錄資料搪塞

至於在一道題又要求考生從「實踐論與知行合一思想」及「矛盾論與陰陽思想」分析毛澤東思想蘊藏的中國文化元素，《試題專輯》指多數考生對毛澤東思想的中國元素不甚了解，表現平平，考生多抄錄資料搪塞，較好的亦只能略提宋明理學、老子等一個半個詞語增補「實踐論」和「矛盾論」，能清晰解說題旨的，絕無僅有。

▼7月20日 DSE中學文憑試狀元學校放榜情況▼

