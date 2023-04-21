DSE2023｜考生開考前夕確診新冠病毒病　粉嶺飛的赴指定試場應考

中學文憑試筆試今日（21日）開考，首日應考英文科閱讀及寫作卷。考評局在新蒲崗設立「指定試場」，讓確診新冠病毒病考生應考。有考生不幸昨日（20日）「中招」，形容雖然病徵輕微，但擔心有礙應試狀態。因確診而缺席考試的考生，科目評審成績最高可獲五級，有確診考生就認為，按照學校成績計分，或比應試結果更低分，「（中招）心態會再差啲，但都冇嘅，咁DSE一世人一次都要頂硬上。」



今屆「指定考場」位於新蒲崗景福街96號，開考前個半小時，約有50名考生陸續到達試場。場內工作人員身穿保護衣，協助考生登記資料；現場保安較一般考場嚴謹，每一位到達考生，要由保安員逐一開門進入。有考生亦疑因不適最後決定離開試場。

居於北區的考生陳同學表示，昨日不幸確診，病徵不算嚴重，所以繼續赴考，「有啲驚影響表現，盡力啦，無所謂。」他指，原定在粉嶺試場考試，考慮到指定試場較遠，今早轉程乘坐的士，以免遲到。

鄭同學表示，仍會感到少許頭痛及聲沙，但仍決定前來應考，「唔係好大件事，都係少少普通感冒。」（馬煒傑攝）

考生拒缺席 擔心校內成績評估更差

考生馮同學則上星期六確診，病徵十分輕微，惟至今未檢測結果未轉為陰性，只能前來指定試場應考，認為安排保障其他考生安全，不介意前來應考，「如果我中咗之後傳染畀其他同學，之後佢哋都中埋，咁佢哋病徵發生喺公開試期間，咁咪好大影響。」

考生鄭同學三日前確診，他表示，仍感到少許頭痛及聲沙，依然決定應考，「唔係好大件事，可能習慣咗，都係少少普通感冒。」今屆因確診而缺席考試的考生，經考評局評估後，科目成績最高可獲五級。鄭同學認為，按校內成績評分，料較應考表現差，「（中招）心態會再差啲，但都冇嘅，咁DSE一世人一次都要頂硬上。」

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼

