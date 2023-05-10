DSE︱中史卷考國共關係、文化大革命　較多佔分重長題目重現

文憑試中國歷史科開考，卷一繼續取消必答題，全卷八題考生要選答三題。近代史題目問及19世紀中葉至20世紀末的中蘇關係、抗日戰爭及國共關係、文化大革命。

有中史科老師表示，以往疫情試卷分題多、佔分「細碎」，今屆試卷佔分重的長題數目比較多，形容是回復疫情前的出題模式；題目考核範圍較闊，一條題目考核數個課題，考生需要熟習多個單元，整體試卷程度與往年相若，相信考生溫習足夠，有能力應付。



文憑史中史卷今日開考，今屆繼續不設必答題。（資料圖片）

文憑試中史科卷今年繼續不設必答題，第一部分考生只須二選一作答。第一部分古代史題目問及北宋前期的官制架構。近代史題則問中華人民共和國成立初期的「一五計劃」，涉及19世紀中葉至20世紀末的中蘇關係，資料漫畫提及蘇聯援助下實現國家工業化、毛澤東參觀土高爐、宣揚「公社食堂」等。另要求考生根據資料，舉出兩個時間的國家發展重點相同與不同地方。

第二部分考生可以從六條題目中選答二題。古代史題目問及漢武帝治國政策、北魏孝文帝的漢化改革、明代君主集權制。近代史則考及中日甲午戰爭及維新變法；抗日戰爭及國共關係，當中引用蔣介石的自辯，要求考生援引史實，說明國民黨在國共內戰戰敗的原因。

卷一引用有關八路軍的資料漫畫。（考卷截圖）

另外亦問及文化大革命的「批林批孔」運動，包括林彪對文化大革命的發展責任，又引用《改革開放30年紀實》、《鄧小平改革開放思想研究》資料、要求考生閘述改革開放的內容及其成效。

聖公會基孝中學中史科主任黃老師(右)及中史科老師李老師(左)表示今屆中史較多佔分較多的題目，與疫情前試卷相近。（梁晉穎攝）

聖公會基孝中學中史科主任黃老師分析，今屆試卷佔分較多的長題目比較多，主要是10分題或15分題較多，6至8分題相對較少，反映回復疫情前的出題模式題，「2020年同2021年，兩屆都因為疫情原故，令題目佔分打散啲，今年就回復疫情之前咁樣。」

同校的中史科李老師認為，今屆試題考核範圍闊，一條題目可考核數個課題，例如卷一第四題，涵蓋東晉及北宋，第五題涵蓋明太祖及清初等朝代。黃老師估計，這類「跨課題」的設計，是希望考生溫習時不會只側重某一課題，「變相令學生更有動力溫多幾個課題。」

文化大革命題目 罕有問及林彪被批鬥事件

兩位老師均認為，卷一最具挑戰性是第八題，問及文化大革命期間，時任國務院副總理林彪被批鬥的事件。兩位老師認為，以往文革的試題較少以林彪為主題人物，「通常都係講四人幫多啲」，考生若「此料不及」，未熟讀有關史料，或有機會有所失手。