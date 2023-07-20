DSE︱自資院校銀彈搶應屆考生　港專校長：不應無止境自殺式競爭

中學文憑試DSE周三（19日）放榜，自資高等教育聯盟副主席、香港專業進修學校（港專）校長陳卓禧今日（20日）表示自資院校收生人數較去年上升，當中港專較去年上升一成，對於有自資院校以大幅減免學費方式搶應屆畢業生，陳卓禧認為作為應急對策可以理解，但長遠對院校生存和發展並非良好現象。



陳卓禧指大幅減學費作應急對策可理解 長遠非良好現象

陳卓禧在港台節目《千禧年代》指，自資院校收生人數較去年上升，他以港專為例完成入學註冊的人數較去年上升一成。而今年對有自資院校以大幅減免學費的方式搶應屆畢業生，陳卓禧指作為應急對策可以理解，但認為長遠對院校生存和發展並非良好現象，不應永無止境自殺式競爭。

今年政府推出由八間院校提供的「應用教育文憑」，陳卓禧指相關課程亦帶動院校收生增長。他透露，教育局早前邀請資助及自資院校代表參與有關北部都會區高等教育發展的簡報會，提出區內會有4幅5至20公頃的土地開放予院校競逐，相關發展計劃要配合本港八大中心定位，以滿足粵港澳大灣區人力需求，他認為高等教育界應花更多心思配合，學生來源亦不只應屆畢業生，提到香港的高等教育品牌在鄰近地區，包括東南亞和內地都受歡迎。