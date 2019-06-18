【女籃】福建延續不敗金身　74：61挫偉邦穩以首名入四強

位列榜首的福建，以不敗之身出戰最後數場的初賽。福建對偉邦今場（18日）點點開花下，將優勢由頭帶到尾，中段因偉邦教練任明敏吞下一記技術犯規，球員突然醒覺，李祉均狠轟21分仍未能逆轉局勢，以61：74敗陣。

福建有任栩燕入楔接應陳偉萍傳球先打響頭炮，但第一節雙方都多次站上罰球線，劉常學連續兩次博到罰球機會，四球中三的情況下為福建打出優勢。

其後劉常學攻勢不斷，中距離跳投再三分得手，福建一直處上風；偉邦首節入局較慢，走步多外也頻頻傳失，但黃詠瑩和莊嘉敏在同一位置射入兩球，首節以8：13稍為落後。

福建內線強悍，小球陣的偉邦較輸蝕。（張倩儀攝）

劉常學的手感發燙，完成許多重要的攻勢。（張倩儀攝）

福建盡力拉開分差，以防出現拉鋸的情況，卓婷三分命中後偉邦似乎無力「止血」，被福建任意起手，陳偉萍一球「Backdoor」再有羅卓容射入「LongTwo」拉開32：12。

但不久福建隊滿犯，偉邦看中時機不斷鏟入禁區博罰球，李祉均一口氣射入7球罰球，但半場仍大比數落後19：36。

陳偉萍的一次上籃失手，面色一沉，隊友們馬上提醒她要有信心。（張倩儀攝）

+ 11 + 10 + 9

換邊後，陳偉萍和劉常學在兩邊零度開弓皆中，並沒有因為比數拋開而放軟手腳；面對強勢的福建內線，偉邦的外線沒有太多優勢，李祉均和梁瑋等人屢橫傳助攻籃下的莊嘉敏，莊嘉敏發力再射入三分，但福建三分火力十足：卓婷再射入，而剛換出的鄭卓珺也交出功課，第三節領先58：34。

由於一次的爭持不下，球證判陳欣汶犯規，引起偉邦教練團不滿，球證再判教練一次技術犯規。這一個小插曲讓球員們奮起，先有陳欣汶博得「And1｣ 再有徐穎榆偷波打快攻。

卓婷射入兩球三分，其餘時間小將的發揮足以拿下此勝。（張倩儀攝）

偉邦的莊嘉敏在第三節挺身而出，一口氣射入9分撐住全隊。（張倩儀攝）

福建未受影響，岑芷晴連續射入兩球三分，偉邦轉為全場緊迫防守，打反擊時造出多次讓李祉均起手的機會。

李祉均連入兩球三分，再博到罰球，捕在三分線上，再博到三球罰球，接連快攻得手，她在第四節狂轟21分，一連串的得分雖然精彩，但可惜一切都來得太遲，偉邦最後仍以61：74不敵福建。