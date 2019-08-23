【亞洲盃．籃球】修頓球場不合國際籃聯規格　港隊主場移師荃灣

香港籃球總會今晚（23日）舉行周年大會晚宴，主席陳瑞添透露國際籃聯（FIBA）視察場地後，決定以去年落成的荃灣體育館作籃球亞洲盃外圍賽主場。

在明年2月展開的籃球亞洲盃外圍賽，落入C組的香港男籃與澳洲、紐西蘭和關島等勁旅同組。前年的籃球世界盃亞洲區外圍賽，香港曾因場地未符合國際籃聯（FIBA）規格一度遇阻礙，最後因紅館檔期被租用而改以修頓室內場為港隊主場。



不過今年港籃場地再現變數，籃總主席陳瑞添透露，FIBA視察過後落實以荃灣體育館作港隊主場：「我個人是想以修頓作主場，但FIBA認為不合規格而選了荃灣體育館，僅是燈光和地板要稍作修葺。」陳瑞添續說：「座位是比修頓（2000）少，但荃灣相對沒灣仔方便，都擔心會坐不滿。」港隊將往泰國集訓備戰。

陳瑞添表示已向政府反映，希望增加資源培訓年輕球員。（葉詩敏攝）

向政府反映增加資源培訓



此外，陳瑞添亦表示在體育施政諮詢時，曾向政務司司長張建宗反映香港籃球缺乏資源：「我們其實不只（成年）男、女子兩支港隊，還有青年隊，但我們連訓練基地都沒有。」他期望能爭取更多資源投放在訓練和場地上，以及為少年組別增設更多比賽。



而籃總曾在2017年改變賽制，甲一和甲二不設降班下，甲一聯賽會在2020年增至10隊，旨在讓更多年輕球員參與高水平賽事。他透露來季因達到10支甲一球隊的目標，將恢復升降制度；居港球員的「波監期」亦會在8月開始由一年縮減至三個月。