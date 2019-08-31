【Jordan Brand大專賽】憑一種態度　劉康文的大專生存之道

放棄只要一瞬間，堅持卻很長很長，特別是你知道堅持沒有必然的成果，還忍受着世界都叫你放棄。

「幾時放棄籃球？籃球已經放棄你了。」在教大男籃的群組中，只要搜尋關鍵字「放棄」二字，就會出現這麼殘酷的一句。被師兄們調侃的劉康文（Patrick）只是一句帶過：「打到甲二我就滿足。」然後扯開話題。這樣的話，可能只有教大師兄弟說的，他才會不放心上。

「不如你唔好打球啦。」Patrick說其實這句話比髒話更難聽，因為夢想和努力被抹煞比被笑「廢」更嚴重。

畢業第二年的劉康文，他說自己除了工作就是教球，更多的是在烈日下加操。（梁鵬威攝）

老實說，Patrick就是和隊友有一定的距離。不論身高、速度、視野、經驗甚至是技術，教練知道，大家都看到，而他自己更清楚。就是這樣走過兩年的教大日子，畢業後繼續籃球人生，現為教育大學男子籃球隊助教的他，效力乙組靈峰，兼職咖啡師和中學籃球教練，最近還在Jordan Brand Invitational大專賽中協助教大全勝殺入決賽。可能有人會說，半隊都是甲組球員，他憑甚麼？「教着一班比自己能力高的人，我未夠班，但教練（宗銘達）告訴我：『不一定好波才是好教練』。」他堅信。

一套大專球衣，一次以教大之名的機會，對劉康文來說得來實在不易。（梁鵬威攝）

「我很清楚，自己沒有可能達到大專的水平，一入來就沒有想過有得打。」Patrick坦言。大專生涯最深刻的就是一套球衣、去屆JBI決賽的最後五分鐘還有一句句的不認同；教大打快、悍、準，Patrick並沒有符合任何一項，就像教練宗銘達對住選拔新生說：「不管你是誰，認識甚麼人，我看的只有場上的表現，沒有靠關係的空間。」他唯一像樣的只有勤力，配合教大的「爛命」，「他們說選我只是因為我夠努力，當然也有師兄很不滿意『為甚麼一個又矮又差又慢的球員，可以在教大隊中生存？』，但我想別人批評我，一定都有原因。」

為甚麼一個又矮又差又慢的球員，可以在教大隊中生存，現在更是球隊助教？因為劉康文窮得只剩勤力，搏盡真的是基本。（梁鵬威攝）

很清楚汰弱留強的定律，因為了解，Patrick比別人都更用力留下，那怕只能是板櫈上。不夠快就多跑、身體質素不夠強就多健身、不夠準就不斷抽時間射波，「就像是吃藥一樣，不做就會病，用勤力去補足，畢竟很多事都不能靠天份。」

曾經以為自己已經很勤力，但劉康文笑說，看過蘇志樂才發現自己這麼「廢」不是沒有原因。（梁鵬威攝）

兩年不長也不短，但出場時間卻是少得可憐，大叫「EdU！Ush！」和「Defence！」帶起士氣就是比賽間他最常做的事。「出很少，就算是上屆JBI都是最後5分鐘，輸到垃圾時間才有機會出場；當時就想『難得可以在修頓打球，自己又未試過，當然是博盡全力去打』，老實說大專生涯我無憾。」他笑說，人生從沒有當過主力和正選，但他相信做大後備也有使命，「出到來讓主力可以休息，不會『倒水』，不會失分，隊友才有心情去休息。」和隊友比，自己甚麼都不夠，只有態度和勤力「搭夠」：「有得出又好，無得出又好，至少我還在球場上。」從來都不被認同，一次一次被看不起，告訴自己不甘心就再勤力一點。

趁年輕想要追一個不可能的夢，可能你會說只不過是打上甲二，但劉康文一直朝這目標前進。（梁鵬威攝）

我沒有問他：你有多努力？這問題太難回答。

他努力過的，隊長馮嘉豪說起來，更具說服力：「他有專訪？你知道嗎我很開心；我很喜歡他的態度，希望他可以做到。」勤力，大概不能形容，但卻是別人可以看見的，就像Patrick所感受的一樣。「看到阿樂才會發現，原來自己這麼差不是沒有原因的。」前教大助教蘇志樂，也許是Patrick回教大當助教的最大原因，「態度，他影響我最大的是態度。」堅持早起晨操，成為每天第一批使用體育館的人，自問算是努力的Patrick都比不上蘇志樂：「早起就是最難的事， 但他可以很堅持，是他讓我覺得我也應該要回來，我覺得我也可以更努力然後傳承這種態度。」球技、經驗等各方面都有比他好的人選，他憑甚麼？

做教練，同時間也在學習；劉康文笑說自己很自私，因為帶給球員一些東西，自己卻帶走更多得着。（梁鵬威攝）

「甲組球員都是人，甲組有時候在場上也會亂，助教就是一個旁觀者，第三者角度去統一大家的想法。」清楚自己場邊的定位，就像球員時代一樣，「用一個遠觀的角色去看球隊發生的事，留意主教忽略的事：可能是時間、隊犯和暫停的次數。」球場上做好自己的本份，也許他帶給教大的從來都不是外人看到的貢獻，反而是一種身教。「大專這裡，很容易淘汰人，很多人有潛力卻因為沒有出場機會就放棄，我卻不想放棄他們。」他笑說：「就當分享一下自己的經驗。」手中拿着準備再換的球衣，拇指不自覺地抹代表教大的五葉印花，「廢唔緊要，最重要是知道自己廢在哪裡。」他自嘲道。

一班甲組球員，聽着劉康文的調配，做着他叮囑的戰術，他說是對師兄的尊重和信任。（鄭子峰攝）

面對別人的眼光，所有的批評和質疑，劉康文想用行動一一為自己平反。（鄭子峰攝）

認命，然後繼續相信，就憑他認為可以用態度去主宰球賽；留下就是給師弟們一個活生生的證明，只要願捱是可以有自己一片天。

板櫈球員可以做的就能叫多大聲就多大聲，用自己僅有的方法協助球隊。（香港教育大學男子籃球隊Facebook專頁）