【NBA】聯盟面具俠代表人物　活塞名將咸美頓當之無愧

籃球運動節奏快上快落，加上內線籃板爭奪激烈，球員間少不免肢體碰撞。傷患除了於膝頭或腳踝位置，其實打籃球時面部都有受傷的機會，在NBA史上最常面部受傷的活塞著名「面具俠」咸美頓（Richard Hamilton）便是其中的表表者。

咸美頓自1999年參加選秀被巫師在第一論以第7順位被選中，雖然他身形不算是精壯健碩型，但是他一手精準投籃技術令他一直能夠在高強度的NBA立足。可惜，巫師戰績在聯盟一直積弱，故當時球隊老闆米高佐敦（Michael Jordan）決定復出，咸美頓在巫師的最後一季有機會與米高仁敦合作。在巫師待過3季後，咸美頓被交易至活塞。在效力活塞期間，咸美頓於2003-2004年賽季中，先後兩次被打斷鼻骨，為了預防再次受傷，他決定戴上保護面部的面具，結果他於那季助活塞奪得NBA總冠軍。

咸美頓（右）身形一向不算健碩，偏向瘦削。（Getty Images）

因為受傷故戴上面具保護並拿下總冠軍，自此開啟戴上面具上陣。（Getty Images）

也許是一份安心或一種迷信，咸美慎頓覺得戴上面具開始為他帶來好運，所以面具一直伴隨住他，直到2013年時結束職業生涯。面具象徵了咸美頓，這亦令他成為NBA史上最有名的「面具俠」。

作為球員們的防護面具，其實這款面具沒有大家想得那麼簡單，首先製作面具完全是按照球員面部定製，能完美貼合其面形，76人的艾比迪（Joel Embiid）、高比拜仁（Kobe Bryant）、勒邦占士（LeBron James）以及K艾榮（Kyrie Irving）都曾經戴上面具作賽。據稱高比拜仁曾在網上拍賣其穿戴過的面具，最後以6.7萬美元（約52.3萬港元）成交，收益全數捐予慈善機構，積德行善，回饋社會。

咸美頓（前）於2003-2004賽季因傷戴上面具，並於該年贏得NBA總冠軍，面具從此變成他的幸運之物。（Getty Images）

高比拜仁一副戴過的面具，據稱以6.7萬美元（約52.3萬港元）成交。（Getty Images）

曾戴上面具比賽的球星：