【NBA】威廉臣初披塘鵝戰衣亮相熱身賽　崔楊格精彩通坑渠

NBA球隊密鑼緊鼓準備新球季，不少球隊出戰季前熱身賽，而新秀「狀元」威廉臣（Zion Williamson）首度披塘鵝球衣與鷹隊交手，最終在首場熱身賽旗開得勝，以133：109大破對手。

以全新陣容出戰的塘鵝，賀里迪（Jrue Holiday）配合「狀元」威廉臣﹑朗素波爾（Lonzo Ball）及恩格林（Brandon Ingram）等新兵，與鷹隊拍跳出戰首場季前熱身賽。「體能怪物」威廉臣甫開賽立即施下馬威，加速突破單手大力入樽，及後隊友亦造就威廉臣在內線入樽取分，他在今仗拿下16分及7個籃板，加上賀里迪及恩格林分別貢獻21分及19分下，協助塘鵝以133：109大破鷹隊。

威廉臣首場上陣便交出多次大力入樽。（路透社）

威廉臣在賽後表示由數月前的高中生，搖身一變成為眾人焦點，感覺特別，「我一直相當努力趕上球隊的進度，教練給予我百分百的信心。由數個月前的高中賽事，到現時的NBA，每個細節亦變得更講究，這是十分瘋狂的一件事。」

朗素波爾﹑恩格林與威廉臣首仗為塘鵝上陣。（路透社）

塘鵝3名正選得分上雙（按圖放大）

不過，鷹隊的二年生崔楊格（Trae Young）為威廉臣送上一份見面禮，楊格在切入分球時，不慎省中威廉臣，慘吃一記「波餅」。雖然鷹隊落敗，但崔楊格今仗亦有精彩的鏡頭，當他在後場策動反擊時，以「通坑渠」擺脫列迪克（J.J. Redick）後輕鬆上籃。

Trae Young pulled down JJ Redick’s pants on live television @MickstapeShow pic.twitter.com/hWxc4Wgycz — Barstool Sports (@barstoolsports) October 8, 2019

除了崔楊格外，最後一季征戰NBA的「飛人」卡達亦有妙絕鏡頭，他在禁區內接應傳送後，以一記後手傳球傳給無人看管的隊友三分球命中，可見卡達在場上的經驗及視野。

二年生崔楊格今仗三分球命中球僅中一球，全場僅得9分。（美聯社）