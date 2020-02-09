【NBA】勇士主場悼念Kobe終不敵湖人　新兵韋堅斯入24分

勇士今年因為陣中主力因傷長期休養，戰績大幅下滑，決定在明星周末前出手，以數名球員加選秀權換來前鋒韋堅斯（Andrew Wiggins）。 這名前木狼球員周日（9日）為新東家首次上陣，主場對湖人攻入24分，惜仍以120：125不敵「紫金軍團」。

勇士香港時間周五（7日）與木狼進行交易，以迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）、積及伊雲斯（Jacob Evans）及史貝文（Omari Spellman），換來了可出任前鋒、後衛的韋堅斯，以及2021首輪、次輪選秀權各一個。24歲的韋斯堅2018年與木狼續約，合約總值1.4億美元（約10.8億港元），為期5年，今年年薪達2750萬美元（約2.1億港元）。

勇士悼念早前因直昇機意外而身故的高比拜仁。（路透社）

韋堅斯攻入24分，但勇士仍不敵湖人。（路透社）

勇士今戰鬥湖人，無論場外場內都有儀式，悼念早前因直昇機意外喪生的NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）、其女兒Gianna及其餘7名死難者，又派發印有24、8及2數字的T-shirt，紀念球員年代穿上24、8號的Kobe及2號的Gianna。

卡爾讚韋堅斯表現不錯。（美聯社）

韋堅斯「地標戰」就要鬥今季擁有勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）坐鎮的湖人，但表現一點都不失禮，全場攻入24分，並有3次助攻及5次偷波、1次封阻的數據，但似乎仍需時間與隊友磨合，今戰錄得4次失誤。

不過，湖人憑AD及LBJ分別攻入27、22分，並各自交出雙雙，以125：120擊敗勇士。這支近年雄霸NBA的西岸勁旅，今季因史堤芬居里（Stephen Curry）、K湯臣（Klay Thompson）兩大主力因傷長休而戰績下滑，現時12勝41負於西岸包尾。

湖人憑LBJ攻入22分險勝勇士。（美聯社）

卡爾只要求韋堅斯全力衝刺

初來報到，勇士教頭卡爾（Steve Kerr）沒有給韋堅斯太多指示：「我只要求他：『無論發生什麼事，我只需要你全力衝刺，攻守都要衝。』」占士雖然得22分、11次助攻及8個籃板，但上半場大部分時間都要靠隊友，直到下半場才算抓住節奏，全場共有7次失誤，使得卡爾大讚韋堅斯：「陣中能有人可與LBJ互撼，至少是體能可拍得住他，實在是太好了，（小前鋒）這位置可是今時今日NBA最難守備的位置，所以能有一個6呎8吋、運動能力極佳、熟悉這聯賽風格又知道怎樣打球的球員，確實是件好事。」