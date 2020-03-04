【新冠肺炎】NBA籲停止簽名擊掌　若球員確診將強制停賽幾耐？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情從去年尾至今仍未受控，近月開始蔓延全球。其中意大利及韓國大爆發，美國亦開始陸續出現感染情況，甚至華盛頓州已有6宗肺炎死亡個案，引起各界憂慮。有見及此，NBA近日發出備忘錄，呼籲球員避免與球迷擊掌或簽名行為，減低因接觸而感染風險。

武漢肺炎疫情在全球持續擴散，情況仍未受控，近日美國先後出現確診，甚至死亡個案，引起憂慮。雖然疫情未有影響美國國內內NBA、NFL（國家美式足球聯盟）、MLB（美國職業棒球大聯盟）及NHL（國家冰球聯盟）在內的北美四大運動聯賽。不過NBA考慮到球隊、球員以及球迷健康，日前向各支球隊發出備忘錄，呼籲注意衛生減低感染機會。

NBA球星不乏與球迷近距離接觸的機會，不過現今武漢疫情嚴重，或許會減少接觸的機會。（Getty Images）

聯盟在聲明中強調與關專家持續溝通、聯絡：「我們重視人員、團隊、球員和球迷的安全，所以正在與各隊協調，並且與疾病預防管制中心的專家溝通中，持續監控所有狀況。」球隊隊醫亦密切關注球員健康及疫情狀況，若球員確診武漢肺炎，亦會立即「隔離」至少兩周的賽事。聯盟在備忘錄中特別提醒球員應該避免與球迷有擊掌與簽名的行為，包括接筆在球、球衣及其他物品簽名，建議以拳碰拳代替擊掌。

不過碰拳也有一定程度的接觸，事後或許不留神觸碰眼睛或鼻，是否有一定效用呢？

甘巴獲加表示暫不會停止簽名，但他準備自備簽名筆。（Getty Images）

NBA球星日常不乏近距離接觸機會：

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無論如何，有預防意識絕對是好事，對於NBA發出的通告，部分NBA球員開始亦有相應措施，提防感染肺炎。塞爾特人甘巴獲加（Kemba Walker）表示考慮停止簽名：「我看到CJ麥哥林（CJ McCollum）停止簽名，現正考慮同樣的安排，畢竟疫情確實越來越嚴峻，或許我會嘗試自備簽名筆。」

CJ麥哥林一直關注肺炎疫情，他亦是帶頭表示停止簽名的球員。（Getty Images）

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego...Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.



Sincerely,



CJ — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 29, 2020

至於一直甚為關注疫情發展的CJ麥哥林在社交平台宣布會停止簽名，並提醒球迷要戴上口罩：「武漢肺炎已經正式傳播至俄勒岡州(Oregon)，尤其於奧斯韋戈(Lake Oswego)…… 大家確保要以肥皂洗手最少20秒，當你有咳嗽時，要戴上口罩。我將會暫時停止簽名，直到有進一步通知。」CJ麥哥林不時轉載有關肺炎最新消息，他近日分享一段獨特打招呼的片段，未知是否因此受到啟發呢？