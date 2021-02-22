【NBA】JJ列迪克傳球用力被逐出場　「豆腐造」的球證判決惹爭議

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-22 16:23

球證在球場上一直都是具爭議的角色，因為不同的判斷，有時候會直接影響比賽的結果和球隊的命運。 就好像今天（22日），一次哨聲就可以將一個球員逐出場外。

今日塘鵝主場迎戰塞爾特人，雖然加時以120：115擊退對手，但卻在場上發生一件讓人感到詫異的事。塞爾特人在末節完全擋不住塘鵝的攻勢，上半場的優勢化為烏有；其實逐漸掌控賽事的塘鵝根本不用多做「小動作」就可以達到贏球目的。

JJ列迪克今場被逐出場。（AP）

被吹判技術犯規後他顯得一臉不解。（YouTube截圖）

但期間塞爾特人艾倫史密夫（Alan Smith）在JJ列迪克（J.J. Redick）切入時防守犯規，在球證吹判後，JJ列迪克將球彈地傳給球證然後轉身，此時球證就吹響哨聲。這時JJ列迪克上前理論但無力阻撓這個判決。

JJ列迪克因2次技術犯規而被即時逐出場，主裁判解釋：第一個技術犯規是因為JJ列迪克不滿球證沒有吹罰，對球證說髒話；第二個就是因為向球證用力扔球。事件引起外國網民熱議，紛紛為JJ列迪克抱不平，更有不少人認為有這樣的球證讓自己不想再看NBA。

豆腐造的球證？「用力」傳球逐格睇：（按圖放大）

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可見他只是朝地向下「落旋」的一個彈地球。（YouTube截圖）

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）

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NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：