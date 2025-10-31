NBA｜湖人100億美元易主　新班主Mark Walter持有MLB道奇及車路士

NBA在昨日（30日）董事會議中一致通過，確認Mark Walter成為洛杉磯湖人新任大股東，並隨即完成交易，以100億美元（約776.8億港元）估值從Buss家族手中收購球隊。



湖人坐擁占士及當錫兩大球星。（資料圖片/Getty Images）

今次交易刷新NBA歷來球隊買賣紀錄，打破今年3月Bill Chisholm領導的財團以61億美元收購波士頓塞爾特人的紀錄。

現年65歲的億萬富豪Mark Walter是全球體壇資產的頂級投資人之一，除湖人外，他亦是MLB洛杉磯道奇及WNBA洛杉磯火花的控股班主；其投資集團TWG Global亦持有英超球會車路士的部分股權，其餘尚有多個國際體育品牌，包括女子網球金夫人盃（Billie Jean King Cup）、F1車隊Cadillac （2026年加入）及女子冰球聯賽PWHL。

Mark Walter與托德波里（Todd Boehly）為英超球隊車路士股東。（資料圖片/Getty Images）

Mark Walter在聲明中表示：「湖人是體壇最具標誌性的球會之一，代表着卓越與不懈追求偉大的傳統。能與Jeanie Buss攜手延續這份傳承，在場內外繼續追求成功，是一種榮幸。」

Buss家族仍保留超過15%股權，Jeanie Buss將繼續擔任球隊主席兼營運主管，並至少在未來五年內維持現有職務。她表示：「我與Mark相識多年，他對洛杉磯體壇的熱誠毋庸置疑。湖人的未來令人振奮，我對這次合作充滿信心。」

Mark Walter日前與Jeanie Buss一同欣賞湖人大戰勇士。（資料圖片/Getty Images）

NBA總裁施華（Adam Silver）讚揚Mark Walter「是聯盟的長期夥伴，將成為值得信賴的球隊領航人」，並感謝Buss家族「46年來對球隊的變革與貢獻」。