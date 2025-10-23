NBA︱狀元大戰雲班耶馬完勝18歲費勒　轟40分領馬刺大勝獨行俠

NBA新球季次日賽事，馬刺作客獨行俠上演一場「狀元大戰」，2023年新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）與2025年新秀王費勒（Cooper Flagg）正面交鋒，雲班耶馬獨取40分和15籃板，領馬刺125：92大勝獨行俠，新球季取得開門紅。



NBA︱雲班耶馬與費勒兩大狀元交鋒，前者封阻費勒的起手。（路透社）

雲班耶馬40分和15籃板領馬刺開門紅

21歲的雲班耶馬上季受傷患影響，僅在46場常規賽上陣，不過新球季第一仗這位新世代巨星以行動證明價值所在，僅上陣30分鐘已攻入全場最高的40分和15籃板，21次起手15次中框，是他生涯第5場獲得40分的賽事。

馬刺射球命中率達57.5%，卡素（Stephon Castle）亦貢獻22分、7籃板、6助攻，馬刺一度領放達33分，下半場從未落後，終以125：92大勝。

NBA︱雲班耶馬在費勒面前入樽。（路透社）

費勒地標戰吃盡苦頭

雲班耶馬今場多次跟2025年的新秀狀元費勒交手，可謂予取予攜，試過在對方面前入樽，又曾直接封阻費勒起手，令年僅18歲的費勒在NBA首仗吃盡苦頭，上陣32分鐘只得10分進帳，同時有10個籃板。

NBA︱雲班耶馬領馬刺大勝獨行俠。（路透社）

費勒是NBA最年輕的球員，他在這場地標戰上半場未有進帳，直到第3節才憑一記20呎跳投開紀錄，首度在NBA生涯得分。獨行俠今場射球命中率只得37.3%，安東尼戴維斯攻入全隊最高的22分、13籃板，顯然不足以扭轉敗局。

獨行俠今場未能排出最強陣容，星將K艾榮今年3月左膝前十字韌帶撕裂，目前仍在養傷中，將錯過開季數月賽事。