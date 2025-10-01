NBA︱施夫投勇士居里兄弟首度聯手　12年前媒體日合照揭弟辛酸史

NBA媒體日，金州勇士派出三巨頭居里（Stephen Curry）、畢拿（Jimmy Butler）、格連（Draymond Green）拍攝合照。球會公關人員未必料想得到，新球季陣容還有更佳宣傳噱頭——居里兄弟職業生涯首度聯手上陣。



NBA媒體日，金州勇士派出三巨頭居里（Stephen Curry）、畢拿（Jimmy Butler）、格連（Draymond Green）拍攝合照。（路透社）

12年前媒體日勇士合照 揭弟弟施夫艱辛歷程

居里兄弟生涯發展相去甚遠，37歲的哥哥史提芬放棄最後一年大學生涯，提早在2009年參加選秀，以首輪第7位獲勇士選中。即使一度受身材局限，他終在勇士發光發亮，不止4度贏得總冠軍，並屢創各項紀錄，包括成為NBA史上三分神射手榜首，甚至改變NBA主流打法，現今連內線球員不少都要兼顧外圍投射。他整個職業球員生涯，只效力過勇士一隊。

年幼兩歲的弟弟施夫居里，NBA之路遠不及哥哥平順，2013年參加選秀未獲中選，8月獲得勇士一紙非保障合約（Non-Guaranteed Contract），那年9月27日的NBA媒體日，勇士正是以居里兄弟為噱頭，留下一輯二人雙雙穿上勇士球衣的合照。施夫在6場季前熱身賽中上陣，惟勇士在10月25日將他放棄，當時距離新球季揭幕戰只差5日。

2013年NBA媒體日，勇士以史提芬和施夫居里兄弟為噱頭，但二人未曾聯手施夫已離隊。（Getty Images）

施夫獲勇士1年聘約 居里兄弟首度聯手

同年11月，施夫加盟勇士旗下的發展聯盟球隊Santa Cruz Warriors，之後反覆從NBA與發展聯盟球隊之間來回，直到2015年夏天加盟帝王開始在NBA站穩陣腳，先後效力獨行俠、拓荒者、76人、籃網和黃蜂。

於是乎，居里兩兄弟在NBA征戰多年，從未在同一球隊效力。不過這個球迷可能「最期待的畫面」，很大機會在新一季實現——ESPN籃球記者Shams Charania消息稱，勇士向施夫提供1年合約。若消息屬實，便是居里兄弟在NBA首度同隊聯手。

史提芬和施夫居里兄弟長年在NBA對戰，從未試過同隊。（Getty Images）

同是三分射手 命中率稍勝兄長

35歲的施夫跟哥哥一樣都是射術精湛的三分射手，上季三分命中率45.6%冠絕NBA，生涯三分命中率亦達43.3%，稍勝哥哥史提芬的43.2%，在現役球員中排行第二，僅次鷹隊射手簡納特（Luke Kennard）的43.8%。

順帶一提，NBA史上三分球命中率排行榜首的，正是勇士主教練卡爾（Steve Kerr）保持的45.4%。勇士勢成施夫效力的第10間NBA球會。

37歲的史提芬居里仍是勇士重心。（Getty Images）

球迷興奮：真正的「浪花兄弟」！

對於施夫與史提芬居里兩兄弟終於首次同隊作賽，縱未正式官宣，球迷已紛紛表達興奮之情，形容他們是「真正的浪花兄弟」（the real Splash Brothers）。昔日居里與多年好拍檔K湯臣入球如麻，獲得「浪花兄弟」之名，施夫射術同樣優秀，與哥哥史提芬的合作確值得令人期待。

施夫一直與哥哥居里感情要好，二人合作肯定無問題，不過最開心的肯定是二人的爸爸戴爾（Dell Curry）和媽媽Sonya，兩位家長新球季入場捧兒子場的時候，終於不用苦惱每場支持哪個兒子。