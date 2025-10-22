NBA新球季開鑼　勇士挫湖人　雷霆加時勝火箭　MJ做節目搶盡風頭

2025/26 NBA新球季開鑼，兩場揭幕戰湖人主場迎戰勇士，在占士因傷缺陣下以109：119敗陣；同時上演的雷霆對火箭鬥得難分難解，戰至第二次加時才分出勝負。

比起兩場開鑼戰賽果，更令人關注的是「籃球之神」米高佐敦亮相NBC特備節目《MJ: Insights to Excellence》，暢談昔日與現今的籃球，這是他逾20年來首度重返NBA廣播界，首集節目在雷霆對火箭半場休息時播出。



NBA︱居里領勇士作客勝當錫領軍的湖人。（路透社）

占士缺陣當錫獨領湖人 居里畢拿聯手勇士贏波

湖人和勇士坐擁NBA 4大巨星，可惜勒邦占士因傷缺陣，只能由當錫獨挑大樑，今仗他個人獨得全場最高的43分，加上12籃板、9助攻，仍不足以領軍贏波。勇士內線有占美畢拿，外線有居里，前者獲31分，居里得23分，足以領勇士作客以119：109先拔頭籌。

勇士今季組成居里兄弟組合，早前卻在簽入施夫居里（Seth Curry）近3星期後，將他放走，即使預料勇士稍後會把他帶回來，暫時仍無緣看到他跟哥哥史提芬聯手。

NBA︱雷霆對火箭鬥得難分難解，戰至雙加時才以一分取勝。（路透社）

SGA末段罰球奠勝 雷霆2OT挫火箭

另一場揭幕戰由應屆冠軍雷霆鬥火箭，戰情出呼意料地緊湊，雷霆頭兩節稍為落後，下半場逐步追上，完場前追成104：104平手，首次加時各得11分，戰至115：115，第二次加時完場前2.3秒，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱：SGA）射進兩記罰球，終領雷霆以125：124險勝。

火箭的辛古恩（Alperen Şengün）上陣49分鐘，攻入全場最高的39分，並有11籃板、7助攻，37歲的杜蘭特亦上陣47分鐘，獲23分進帳和9個籃板；雷霆主將SGA上陣47分鐘獲35分，賀格倫（Chet Holmgren）亦貢獻28分。

「籃球之神」米高佐敦亮相NBC特備節目《MJ: Insights to Excellence》。（NBC）

米高佐敦久別亮相搶盡風頭

兩場開鑼戰戲碼和戰情不弱，然而話題性仍及不上在雷霆對火箭半場期間，亮相NBC特備節目《MJ: Insights to Excellence》的米高佐敦。

MJ大談退役後為家庭遠離籃球，然而他對這個運動仍有份使命感，「我對籃球運動有種責任……身為籃球員需要將成功之道和對籃球比賽的投入傳承下去」。62歲的他坦言，「我希望可以吃一顆神奇藥丸，穿上短褲落場打一場現今的比賽，因為這就是我。」

多年未再接觸籃球，MJ稱，「我為這種好勝心而生，亦是我所想念的。我想念籃球的那一面，在人們認為的偉大籃球當中挑戰自己。不過我還是在這裏跟你談談好了，否則我的阿基里斯腱會抗議，而我已經要坐輪椅好一段時間。」首集節目已引來甚大迴響，下一集節目會在10月28日出街。