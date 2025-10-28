NBA非法賭博醜聞︱聯盟向各隊發信稱正檢視機制　勢嚴查一類投注

美國聯邦調查局（FBI）早前搗破一宗橫跨11個州份、涉及數以千萬美元的大型非法賭博案件，引起全球譁然的一點，是這宗牽涉4個黑幫家族和龐大有組織犯罪網絡的大案，同時拘捕了NBA球隊波特蘭拓荒者教練比立斯（Chauncey Billups）、熱火球員洛斯亞（Terry Rozier）及前球員戴蒙鍾斯（Damon Jones）。

事件令外界熱議NBA非法賭博問題，或遠較想像嚴重，而NBA在眾人被捕4日後，向全數30支球隊發出通告，指出聯盟現正重新評估合法體育博彩措施，它應如何受監管，什麼類別投注應獲允許，以及保護球員免受「賭博對他們生涯及生活可構成的迫切風險。」



NBA非法賭博醜聞︱NBA球隊波特蘭拓荒者教練比立斯（Chauncey Billups）在大型非法賭博案件中被捕。（路透社）

名人堂戰將NBA非法賭博案中被捕 聯盟向各隊發信

事件中有34人被捕，當中以2024年入選NBA名人堂的比立斯最為人熟悉。10月23日比立斯及洛斯亞被捕後，同遭NBA勒令無限期停職，而拓荒者已由助教史必達（Tiago Splitter）暫代主教練一職。

案件不止涉及利用NBA內部資訊進行非法賭博，還設下撲克牌「天仙騙局」，加上受黑幫操控，情況極為嚴重。NBA在向各隊發放的通告中稱，目前正檢視有關受傷通報機制、NBA所有人員的訓練和教育、以及球員的安全措施。

NBA非法賭博醜聞︱聯盟以被捕的熱火球員洛斯亞為例子，說明個別球員表現的投注須嚴查。（路透社）

NBA點名提洛斯亞案例：「個別球員表現的投注須嚴查」

FBI指控洛斯亞在2023年3月23日效力夏洛特黃蜂時，與一位童年好友Deniro Laster合謀，集中在他相關數據的下注。他在供詞中稱，Deniro Laster以約10萬美元把洛斯亞的狀況向賭徒出售。多個州份的博彩公司賽前發現針對洛斯亞數據的不尋常投注，導致不少博彩商決定停止接受相關注項。那場比賽他只出戰9分鐘便宣稱足部受傷離場。

NBA聯盟在通告中稱，「2023年3月一場比賽集中在洛斯亞身上的不尋常投注之所以即時被發現，全因注項是通過合法渠道下注，我們相信在法律及監管層面可以做得更多，以保障NBA及我們附屬聯盟的誠信」，並指出，「個別球員表現的投注尤其牽涉到誠信方面的憂慮，必須加強嚴查。」

聯盟研究以AI等工具找出不尋常博彩源頭

NBA寫道，他們在尋找加強誠信監察機制方法的同時，亦會善用人工智能（AI）及其他工具，把所有博彩商、社交媒體及其他消息來源的數據結合，找出博彩活動有問題的源頭。

至於一代名將比立斯則因參與一個由黑幫相關的撲克牌「天仙局」罪名被捕。NBA在通告中強調，「在目前體育界的境況，體育博彩佔據如此重要部分，我們每個環節都必須付出努力，確保球員、教練和其他工作人員均完全意識到賭博對他們生涯和生活帶來的迫切風險。我們的受傷通報機制條例是合適的，而球員亦受到保護，免受投注者的欺凌。」