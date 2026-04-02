NBA｜76人大勝巫師　保羅佐治狂轟39分　球隊連續2場總得分破150

【NBA】76人隊中鋒艾比迪（Joel Embiid）缺陣，由早前違反興奮劑規定停賽25場期滿的保羅佐治（Paul George）擔大旗領軍狂轟39分，以153：131大勝巫師隊。



今仗保羅佐治內外兼備，投籃命中率高達68.2%，三分球12投6中，全場22投15中，還貢獻6助攻、5籃板，另隊友也相當給力，麥斯（Tyrese Maxey）28分9助攻，新秀艾治甘比（V. J. Edgecombe）也有23分和10次助攻的「雙十」好表現，會贏巫師22分這2人也是功不可沒，場上5名正選合計65投45中，投籃命中率高達69.2%，經此一役球隊排名緊咬東岸第6的速龍，季後賽門票即將到手。

保羅佐治全場22投15中，得到39分6助攻5籃板。（Getty Images）

76人VS巫師的比賽瞬間：

+ 1

反觀巫師隊，即便安東尼基爾（Anthony Gill）貢獻生涯新高的21分，仍無法挽救頹勢，跟76人隊在上半場經歷5次平手與4次領先權更替後，第三節被76人狂轟轟出47分後提前宣布下課，在本季21場比賽中只贏1場，連同此場最近更是4連敗，堪稱重建球隊無誤，對到76人隊合計4場比賽也是全敗，而帶著最近一周連2場得分破150分的76人，香港時間周五將在主場面對明尼蘇達木狼，全隊很有機會持續高檔演出。

相關閱讀：NBA｜當錫攻入42分助湖人勝騎士 勒邦占士生涯1229勝破渣巴紀錄

+ 2

延伸閱讀：

NBA/禁區得來速！斑馬29分鐘轟41分 率馬刺痛扁勇士取10連勝

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】