NBA︱杜蘭特得分超越米高佐敦升史上第五　冀如MJ為對手帶來恐懼

籃球界能夠在任何層面超越米高佐敦（Michael Jordan）的球員，都不會太多，37歲的杜蘭特（Kevin Durant）美國時間周六晚上寫下可能是最重要的其中一個——火箭對熱火一仗，杜蘭特攻入27分，生涯累積32293分，1分超越米高佐敦，榮升NBA得分榜第五位，賽後杜蘭特大談MJ如何為他帶來啟發。



NBA︱杜蘭特超越米高佐敦，史上得分榜升上第五位。（路透社）

杜蘭特長年維持射手本色 歷史得分榜超越佐敦上第五

杜蘭特職業生涯入球率長年保持穩定，即使在NBA打滾18年只有兩季場均得分超過30，歷年無論在超音速、雷霆、勇士、籃網、太陽以至目前效力的火箭，均能貫徹射手本色，生涯場均得27.2分。

火箭主場123：122擊敗熱火一仗，杜蘭特攻入全隊最高的27分，兼晉身NBA歷史得分榜第五位，他在賽後記者會上稱，「能夠與部分史上最偉大籃球員並列，感覺真是相當不錯。他們為籃球比賽注入大量元素，啟發我的職業生涯延續至這麼久。」

NBA︱杜蘭特領火箭1分擊敗熱火。（路透社）

冀能如MJ為對手帶來恐懼 憶童年時觀戰興奮

杜蘭特跟他大部分同代球員一樣，錯過佐敦全盛時期，大部分都只得通過影片及他名下球鞋認識這位一代「籃球之神」，他在華盛頓出生和附近地區成長，MJ退役前效力巫師，杜蘭特仍記得唯一一次入場看佐敦比賽的興奮，哪怕細節已想不起，「我記得身處大樓內的興奮，整個城市的興奮，大家對待米高的反應就是如此與別不同。」

現在的籃球比賽，跟MJ身處的1990到2000年代截然不同，再沒有高強度身體對抗，與對手劍拔弩張的張力，不少新一代球員都曾誇下海口可以擊倒昔日的MJ或高比拜仁，杜蘭特從不會說這種話，「他總是無人能阻，但當他成為中距離大師之後，你永遠不知道他會在何時攻擊你。你永遠都不知道MJ會做什麼，每晚都令防守球員感到害怕，而我亦希望令防守我的球員有同樣恐懼。」

NBA︱杜蘭特冀能如MJ為對手帶來恐懼。（路透社）

杜蘭特：MJ猶如一個化身為人的神

就算得分榜超越米高佐敦，在杜蘭特眼中MJ的成就獨一無二亦無人可取代，「MJ有過如此多偉大時刻，他猶如一個化身為人的神。」

官方身高6呎11吋的杜蘭特，正好切合新世代籃球的轉變，他的得分手段豐富，高大精瘦的身材配合上乘的射術，讓他無論在入樽、中距離以至外圍投射均得心應手，就算曾在2019/20至2020/21賽季因阿基里斯腱傷患重創長休，依然能重拾水準，為任何球隊作賽均交足功課。火箭教練烏度卡（Ime Udoka）讚揚，「如果你認識他或知道他的為人，便能預期他會做到。過去數年他維持同樣效率、同樣得分率，年齡增長下保持高水準……他完全做到我們預期他會做的事。」

只要避免嚴重傷病，杜蘭特仍有望在射手榜攀得更高，他距離第四位的高比拜仁只有1350分之差，與第三位的「郵差」卡爾馬龍則相差4635分。

NBA︱杜蘭特。（路透社）

NBA歷史射手榜前十位

1. 勒邦占士（LeBron James）／43241分

2. 渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）／38,387分

3. 卡爾馬龍（Karl Malone）／36928分

4. 高比拜仁（Kobe Bryant）／33643分

5. 杜蘭特（Kevin Durant）／32293分

6. 米高佐敦（Michael Jordan）／32292分

7. 奴域斯基（Dirk Nowitzki）／31560分

8. 張伯倫（Wilt Chamberlain）／31419分

9. 夏登（James Harden）／29160分

10. 奧尼爾（Shaquille O'Neal）28596分