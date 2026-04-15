NBA｜當錫傳有望提早復出打季後賽　月初對雷霆拉傷左腿缺陣至今

【NBA】洛杉磯湖人後衛當錫（Luka Doncic）在常規賽尾聲因左腿腿後肌二級拉傷高掛免戰牌，眼看季後賽即將開打，最初外界預期湖人只能靠大帝勒邦占士（LeBron James）「單核」領軍帶隊，但周二有媒體報道，當錫仍有機會在季後賽歸隊。



當錫在這個月初與奧克拉荷馬雷霆的比賽時受傷，事後診斷為左腿腿後肌二級拉傷，需缺席一個月的時間，這不僅變相是常規賽報銷，甚至還會缺席季後賽至少首輪的賽事。

當錫在這個月初與奧克拉荷馬雷霆的比賽時受傷倒地。（Getty Images）

不過當錫在常規賽確定報銷後，便前往歐洲治療，ESPN記者Shams Charania報導，當錫上周都待在西班牙，針對腿後肌接受了多次注射治療，希望能加快康復，他也補充：

據我了解，當錫會在周五回到美國，之後球隊會再對他的狀況進行重新評估。

至於因而腹外斜肌缺陣的李維士（Austin Reaves），Shams Charania透露，他將缺席季後賽首輪大部分賽事，最早也要到5月第一周才有可能復出。

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