NBA附加賽｜拓荒者作客反勝太陽闖季後賽　艾夫迪查轟41分成功臣

NBA附加賽周三（15日）登場，西岸第7的鳳凰城太陽主場迎戰第8的波特蘭拓荒者。雙方全場激戰，多次互換領先，最終拓荒者在關鍵時刻把握機會，以114：110逆轉擊敗太陽，成功以第7種子晉級季後賽，首輪將遇上聖安東尼奧馬刺。



首節太陽在卜克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）聯手帶動下取得領先，但拓荒者靠賀列迪（Jrue Holiday）與艾夫迪查（Deni Avdija）外線火力緊咬比分。次節拓荒者一度拉開至雙位數優勢，不過太陽在格林完成四分打後，半場結束將比分追近至3分差。

NBA附加賽，西岸第7太陽與第8拓荒者爭奪直通季後賽名額。（Getty Images）

NBA附加賽鳳凰城太陽主場vs波特蘭拓荒者賽事精華：

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易籃後拓荒者再度擴大領先，但太陽持續反撲，第三節結束僅落後1分。決勝節太陽一輪11：0攻勢反超，不過拓荒者沒有放棄，在格蘭特（Jerami Grant）與艾夫迪查連續得分下再度逆轉。終場前16秒，艾夫迪查完成關鍵三分打奠定勝基，太陽最後一擊未能命中，錯失翻盤機會。

艾夫迪查全場狂轟41分、12助攻與7籃板，成為致勝最大功臣，賀列迪（Jrue Holiday）也貢獻21分。

太陽方面，格林攻下35分表現亮眼，卜克拿下22分，但關鍵時刻未能守住領先，最終無緣直接晉級，仍需以負方身份再戰附加賽，爭取最後一張季後賽門票。

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