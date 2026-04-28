NBA季後賽｜雷霆場數4：0擊潰太陽成首支晉級隊伍　SGA狀態大勇

【NBA季後賽】西岸頭號種子雷霆今日（28日）在季後賽首輪第4戰以131：122擊敗太陽，以場數4：0完勝對手晉級西岸4強，這是雷霆隊史連續3年在季後賽首輪橫掃對手，也是本季首支晉級季後賽4強隊伍。



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雷霆在一哥「SGA」基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander、暱稱SGA）貢獻31分及8助攻，中鋒賀格倫（Chet Holmgren）亦有24分加12籃板的「雙雙」演出。太陽雖然一度反撲追到個位數差距，但雷霆末節重新拉開領先優勢，阻止太陽追分。

基捷斯阿歷山大取得31分、8助攻，帶領球隊作客取勝。（Getty Images）

NBA季後賽雷霆131：122擊敗太陽比賽精華：

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SGA於系列賽場均33.8分、3.8籃板、8助攻，投籃命中率為55.1%，此役他在太陽的針對性防守下仍有17投10中高效表現，雙塔賀格倫與夏頓史端（Isaiah Hartenstein）合砍42分、24籃板也居功至偉。

太陽方面，卜克（Devin Booker）攻下全隊最高的24分，布祿斯（Dillon Brooks）和謝倫格連（Jalen Green）各得23分。

SGA（右）和布祿斯（左）不忘擁抱致意。（Getty Images）

賽後，SGA和布祿斯不忘擁抱致意，SGA表示：

我們互相尊重彼此，他是個競爭心很強的球員，打出了一輪精彩的系列賽，我為他感到高興，不過我們贏了，一切如此完美。

接下來雷霆將迎戰湖人和火箭的勝者。

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