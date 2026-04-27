NBA季後賽｜火箭115：96勝湖人拖入G5 勒邦占士手感低迷僅9投2中
撰文：中天新聞網
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【NBA季後賽】三連勝下擁有叫糊優勢的湖人今日（27日）在季後賽首輪G4終於被煞停！全隊出現多達23次失誤，勒邦占士（LeBron James）一人就出現8次失誤，全場9投2中僅得10分、9助攻，最終以96：115不敵火箭。
41歲的勒邦占士此役僅命中2球，追平了個人季後賽生涯單場最少入球紀錄，只拿10分也平了個人季後賽單場第3低分紀錄，首節進帳6分後就手感低迷，好在末節再添2分，保住季後賽連144場得分上雙紀錄。
NBA季後賽湖人96：115火箭比賽精華：
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而勒邦占士的兒子邦尼（Bronny James）後備上陣打了15分鐘，5投2中得5分則是追平自己季後賽單場最高分紀錄，另外湖人中鋒艾頓（DeAndre Ayton）攻下全隊最高19分另有10籃板，但第3節因對艾柏朗辛根（Alperen Sengun）惡意犯規被逐出場，八村壘則有13分。
火箭隊以亞文湯臣（Amen Thompson）拿下23分為全隊最高，艾柏朗辛根貢獻19分、6籃板，一哥杜蘭特（Kevin Durant）因足踝傷繼續缺席。
系列賽G5將回洛杉磯進行，火箭今天雖力挽狂瀾，但要翻盤難度極大，湖人有機會在主場確定晉級。
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