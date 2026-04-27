NBA季後賽｜雲班耶馬復出交出雙雙 馬刺勝拓荒者距晉級只差一勝
撰文：中天新聞網
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【NBA季後賽】聖安東尼奧馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）於今日（27日）歸隊，全場繳出27分，另有7次封阻的超狂成績，幫助球隊大勝波特蘭拓荒者，只欠一場便晉級。
雲班耶馬在系列賽第二戰時，由於臉部着地觸發聯盟的腦震盪協議，第三戰因此作壁上觀，不過球隊仍在卡素（Stephon Castle）單場33分的領軍下擊敗拓荒者。
馬刺雲班耶馬受傷過程：
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今天雙方再戰，儘管上半場打完一度處於17分的落後，但第三節打出13：0的攻勢、華素爾（Devin Vassell）連續跳投後，將比分追平並超前，決勝節更將領先擴大至20分，最終就以114：93贏波。
雲班耶馬這場比賽攻下27分，外帶11籃板及7次封阻，霍斯（De'Aaron Fox）也投進4個三分球，攻下28分、6籃板及7助攻。
值得一提的是，馬刺直到賽前一小時才確定雲班耶馬通過腦震盪程序復出，而雲班耶馬本人對於聯盟腦震盪的處理流程似乎感到不是很滿意，他說：
我不想讓這件事分散大家的注意力，賽季結束後再問我吧…但這件事的處理方式真的令人非常失望。
NBA季後賽馬刺114：93拓荒者比賽精華：
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