NBA季後賽紐約人126：97輕取鷹隊離晉級只差一步　布倫臣狂轟39分

【NBA季後賽】紐約人鷹隊天王山之戰，布倫臣（Jalen Brunson）今全場23投15中攻得39分、8助攻下，率紐約人以126：97輕取鷹隊，取得3：2叫胡優勢，距離晉級僅一步之遙。



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首節紐約人內外開花逐步擴大領先優勢，打完第1節已領先13分，次節紐約人加強禁區攻防，半場結束時雙方分差已擴大至64：48。雙方換邊後，紐約人維持進攻節奏，打完第3節紐約人已領先18分，末節鷹隊雖企圖反撲，但布倫臣持續開火，引動一波12：0攻勢，在最多領先32分的懸殊差距下，鷹隊提前撤下主力認輸。

布倫臣火力全開今場23投15中攻得39分、8助攻帶隊取勝。（Getty Images）

NBA季後賽紐約人126：97鷹隊比賽精華：

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布倫臣此役創下個人今年季後賽得分單場新高，尤其末節更是獨拿17分，隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）則貢獻16分、14籃板，阿奴諾比（OG Anunoby）進帳17分、10籃板。

紐約人團隊命中率達57%，反觀鷹隊防守不力，三分球命中率僅31%，積倫莊臣（Jaylen Johnson）攻下全隊最高18分、10籃板，丹尼斯（Dyson Daniels）貢獻17分，奧干胡（Onyeka Okongwu）和亞歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）各拿16分。

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