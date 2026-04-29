NBA季後賽｜馬刺114：95勝拓荒者　6人得分上雙　時隔9年再闖次輪

NBA季後賽首輪在聖安東尼奧馬刺主場對波特蘭拓荒者的系列賽G5中，馬刺全隊六人得分上雙，最終以114：95大勝拓荒者，大比數4：1晉級季後賽次輪。這是馬刺自2016/17賽季季後賽之後，時隔九年再度贏下季後賽系列賽對決。



在連續贏下兩場客場之後，馬刺帶着3：1的大比數回到聖安東尼奧。本場比賽首節，馬刺球員華素爾（Devin Vassell）和雲班耶馬（Victor Wembanyama）的發揮幫助球隊拿下先手，哈珀（Dylan Harper）和華素爾在本節後段的發揮幫助馬刺兩位數領先結束首節。

馬刺全隊六人得分上雙，最終以114：95大勝拓荒者。（Getty Images）

NBA季後賽馬刺114：95拓荒者比賽精華：

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進入次節，基爾頓莊遜（Keldon Johnson）和哈珀的發揮幫助馬刺將分差越拉越大，哥尼特（Luke Kornet）在本節後段的發揮幫助馬刺手握20分領先優勢進入中場休息，半場比賽結束，馬刺65：45拓荒者。

易邊再戰，拓荒者核心艾夫迪查（Deni Avdija）上籃得手拉開下半場大幕，卡素（Stephon Castle）和桑賓尼（Julian Champagnie）的發揮幫助馬刺保持較大領先優勢，三節結束，馬刺以86：65仍領先20分。

進入末節，拓荒者憑藉薛迪施素高（Sidy Cissoko）和賀列迪（Jrue Holiday）的發揮打出19：9的衝擊波保留最後希望，但此後霍斯（De'Aaron Fox）的發揮幫助馬刺鎖定勝局，末節末段，拓荒者無力迴天只得投子告負，最終全場比賽結束，馬刺114：95大破拓荒者，從而以4：1的總比數挺進下一輪，靜待金塊與木狼之間的勝方。

馬刺自2016／17賽季季後賽之後，時隔九年再度贏下季後賽系列賽對決。（Getty Images）

全場比賽，馬刺當家球星雲班耶馬只出手7次，卻砍下17分14個籃板3次助攻6次封阻；系列賽後兩場找回狀態的二號球星霍斯則得到21分3個籃板9次助攻；另外三名正選卡素、華素爾、桑賓尼分別得到15分、10分、19分；後備球員中，2025年榜眼迪倫夏柏（Dylan Harper）得到17分。

在馬刺晉級後，本賽季常規賽西岸前二已經全部晉級，東岸第一活塞目前已1：3落後八號種子魔術，東岸第二塞爾特人大比數3：2領先76人。

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