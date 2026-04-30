NBA季後賽｜杜蘭特缺陣外線發神威　火箭險勝湖人總場數追至2：3

【NBA季後賽】侯斯頓火箭在第4戰止敗後持續反撲，今日（30日）作客洛杉磯再度擊敗湖人，在一哥杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣下，靠外線火力逆轉戰局，以99：93拿下勝利，將系列賽追至2：3，成功逼出第6戰。



湖人迎回季後賽首度上陣的李維士（Austin Reaves），首節與史馬特（Marcus Smart）聯手帶動攻勢取得領先。不過火箭第二節手感升溫，單節命中6記三分球，加上湖人失誤偏多，讓火箭在半場打完反以51：47超前。

李維士復出仍難阻湖人輸球。（Getty Images）

NBA季後賽火箭99：93湖人比賽精華：

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下半場火箭維持領先優勢，一度拉開至雙位數差距，但湖人靠八村壘（Rui Hachimura）、艾頓（Deandre Ayton）與勒邦占士（LeBron James）連續得分追近比分。關鍵時刻謝柏德（Reed Sheppard）連取4分穩住局勢，幫助火箭重新拉開差距。

決勝節湖人一度追到3分差距，但勒邦占士關鍵三分未能命中，最終火箭守住勝果，成為史上第16支在0：3落後情況下逼出第6戰的球隊。此役史密夫（Jabari Smith Jr.）攻下火箭全隊最高的22分，湖人則由勒邦占士拿下25分表現最佳。

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