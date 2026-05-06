NBA季後賽｜湖人慘負雷霆 李維士僅拿8分 勒邦占士：因當錫不在
撰文：中天新聞網
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【NBA季後賽】洛杉磯湖人今日（6日）在西岸二輪G1遭到奧克拉荷馬雷霆擊潰，勒邦占士（LeBron James）拿下全場最高的27分，賽後被問到球隊這場比賽的進攻問題時，他直白地說：「我們隊裏有個場均能得37分的球員（但不能打），問題就在這裏。」
湖人今天在客場對上雷霆之戰，儘管限縮對方一哥「SGA」基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的發揮，讓他只站上罰球線3次，全場僅拿下18分，還發生7次失誤，但無奈的是，他們今天團隊命中率欠佳，特別是李維士（Austin Reaves），此戰16投3中、三分球5投0中，身為湖人的得分核心，卻只拿下8分。
NBA季後賽湖人90：108雷霆比賽精華：
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湖人這場比賽以90：108慘敗，賽後有媒體問到此役拿下27分、4籃板、6助攻的勒邦占士：「你覺得球隊目前的進攻問題出在哪裏？」
他聽完後秒回：
進攻問題出在哪女？我們隊裏有個場均能得37分的球員（但不能打），問題就在這裏。
勒邦占士認為，當你面對一支整個聯盟防守最佳的球隊，你會需要一個人可以吸走更多的防守球員，來為其他隊友製造機會，而他所指的那個人，正是賽季場均能攻下33.5分、傳出8.3次助攻的當錫（Luka Dončić）。
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