NBA季後賽｜76人送票難阻失利連輸3場　紐約人差一勝晉級東岸決賽

【NBA季後賽】費城76人與紐約人在季後賽次輪碰頭，為了避免紐約球迷湧入自家球場看球，製造聲勢，球隊如今決定在這個系列賽的主場賽事，每場贈送500張門票給當地社區團體，不過較為可惜的是，76人今日（9日）回到主場打G3，最終仍以94：108落敗。



76人今（9日）回到主場打G3，最終仍以94：108落敗。（Getty Images）

NBA季後賽76人94：108負紐約人比賽精華：

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回顧2年前兩隊在季後賽碰頭，紐約人球迷湧入費城觀看比賽，這讓76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）很不是滋味，甚至記到現在，他在這個系列賽開打前就呼籲球迷不要讓這種情況再次發生，他說：

上次我們和紐約人交手時，感覺像是回到了麥迪遜花園廣場，所以我們需要你們的支持，別賣掉你們的票，我們需要你們，過去幾場在費城的比賽，尤其是上一場的「搶七」大戰，氣氛真的太棒了，我們需要你們所有人的支持。

76人今天起在主場進行賽事，賽前球隊就宣布，剩餘的主場系列賽，每場將會送出500張門票給當地的社區團體，避免觀眾席被紐約人球迷給佔據，今天球隊就安排250名一線的醫護人員及250名教育工作者，邀請大家進場看球。

76人核心球員麥斯（Tyrese Maxey，右）。（Getty Images）

不過較為可惜的是，76人今天主場打紐約人，全場得分幾乎都集中在先發球員身上，後備端只貢獻11分，最終球隊就以94：108敗給紐約人，目前系列賽處於0勝3敗的絕對劣勢，只要再輸一場就會被淘汰。

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