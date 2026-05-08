NBA季後賽｜湖人作客以18分之差再輸雷霆　曾一度領先惜後繼無力

【NBA季後賽】今天湖人再戰雷霆，首節湖人和雷霆還算是有來有回，可勒邦占士（LeBron James）下場之後，湖人立即被雷霆打了一波11：3。還好，湖人很快調整，馬上換入勒邦占士，勒邦占士帶隊還了一個7：0，湖人單節落後4分。



第二節湖人進攻端迎來小爆發，單節轟出35：30，系列賽前六節，首次在單節得分這塊超過雷霆。而半場比賽，湖人也58：57反超了一分，也讓基捷斯阿歷山大打的不是很痛快。

湖人球星勒邦占士在首節帶領球隊發起反攻。（Getty Images）

NBA季後賽湖人107：125再輸雷霆：

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名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）在節目中談到湖人半場表現都非常驚訝：

我真沒想到會是眼前看到的這一切，我真的很喜歡。我完全沒料到會是這個局面。

說起半場，G1的半場湖人也是只落後了8分，不算太多。而常規賽客場兩次打雷霆，湖人都是半場落後對手至少30分。

本以為這場比賽湖人有戲，結果第三節比賽就此進入雷霆節奏。第三節下半段6分鐘不到，雷霆打出21：5，而這段時間基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）反而是都沒有出場。最終被雷霆單節淨勝14分，雷霆真就微微發力就可能已是湖人極限。當然，想要在雷霆的主場贏球也很困難，這兩年季後賽，他們主場15勝2負，淨勝了343分。兩次輸球一次輸1分、一次輸2分。

湖人球星勒邦占士遭到雷霆球員的包夾。（Getty Images）

末節，湖人一度也是追近過比分，但最終還是18分分差輸球。18分，在這兩年的雷霆季後賽贏球分差之中，只能排到第9高。可想而知，雷霆的統治力還有他們主場的恐怖指數。

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