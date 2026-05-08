NBA季後賽｜湖人作客以18分之差再輸雷霆 曾一度領先惜後繼無力
撰文：籃球大圖
出版：更新：
【NBA季後賽】今天湖人再戰雷霆，首節湖人和雷霆還算是有來有回，可勒邦占士（LeBron James）下場之後，湖人立即被雷霆打了一波11：3。還好，湖人很快調整，馬上換入勒邦占士，勒邦占士帶隊還了一個7：0，湖人單節落後4分。
第二節湖人進攻端迎來小爆發，單節轟出35：30，系列賽前六節，首次在單節得分這塊超過雷霆。而半場比賽，湖人也58：57反超了一分，也讓基捷斯阿歷山大打的不是很痛快。
NBA季後賽湖人107：125再輸雷霆：
+2
名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）在節目中談到湖人半場表現都非常驚訝：
我真沒想到會是眼前看到的這一切，我真的很喜歡。我完全沒料到會是這個局面。
說起半場，G1的半場湖人也是只落後了8分，不算太多。而常規賽客場兩次打雷霆，湖人都是半場落後對手至少30分。
本以為這場比賽湖人有戲，結果第三節比賽就此進入雷霆節奏。第三節下半段6分鐘不到，雷霆打出21：5，而這段時間基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）反而是都沒有出場。最終被雷霆單節淨勝14分，雷霆真就微微發力就可能已是湖人極限。當然，想要在雷霆的主場贏球也很困難，這兩年季後賽，他們主場15勝2負，淨勝了343分。兩次輸球一次輸1分、一次輸2分。
末節，湖人一度也是追近過比分，但最終還是18分分差輸球。18分，在這兩年的雷霆季後賽贏球分差之中，只能排到第9高。可想而知，雷霆的統治力還有他們主場的恐怖指數。
相關閱讀：NBA｜塞爾特人謝蘭布朗直播轟裁判不公 嘲76人艾比迪常「插水」
+5
獨行俠費勒擊敗努佩爾當選NBA年度最佳新秀 成史上第二年輕得主基爾頓莊遜奪NBA最佳第六人 馬刺史上首位單季得分破千後備球員NBA｜拓荒者到青島考察楊瀚森曾掀話題 2年後遭判違規罰10萬美元NBA｜公牛老闆清洗兩大高層 6年勝率不足一半 今季無緣季後賽
【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】