NBA季後賽｜馬刺以126：97大破木狼差1勝晉級　雲班耶馬狂轟27分

【NBA季後賽】馬刺與木狼今進行關鍵的天王山之戰，最終「法國怪物」中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）狂轟27分、17籃板和5助攻，在家以126：97大破木狼，率隊以3：2叫糊。



雲班耶馬首節表現驚人，高效投8中6球，單節進帳18分、6籃板，內攻外投暴力入樽點燃火花，帶領馬刺打出一波19：4攻勢，雖被木狼中鋒高拔（Rudy Gobert）疑似墊腳的一級惡意犯規摔倒在地，所幸並無大礙。

次節馬刺把優勢擴大至13分，雲班耶馬持續強攻內線，比分差距一度拉開至18分，打完上半場馬刺領先12分。

雲班耶馬（黑）首節表現驚人，高效投8中6球，單節進帳18分、6籃板。（Getty Images）

NBA季後賽馬刺126：97擊敗木狼：

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現年22歲又129天的雲班耶馬上半場就攻得21分、11籃板，成為NBA季後賽史上半場20+10第2年輕球員，僅次於勒邦占士（LeBron James）的21歲又130天，同時，雲班耶馬也是馬刺隊史第3位半場20+10的球員，前兩位是大衛羅賓遜（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan）。

儘管木狼第3節靠愛華士（Anthony Edwards）、杜辛穆（Ayo Dosunmu）與麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）聯手打出14：2的攻勢追平，但馬刺迅速調整狀態3分鐘內連砍11分，再度拉開比分差，最後末節領先優勢達20分，雙方都換上後備，勝負已無懸念。

馬刺眾將攜手拿下天王山之戰。（Getty Images）

馬刺除雲班耶馬外，基爾頓莊遜（Keldon Johnson）後備貢獻21分，霍斯（De'Aaron Fox）則有18分，卡素（Stephon Castle）也有17分、6助攻，相較之下，木狼缺乏得分爆點，愛華士拿下全隊最高20分，蘭度（Julius Randle）有17分、10籃板，麥丹尼爾斯也有17分、6籃板，下一戰馬刺出征明尼蘇達，距離西岸冠軍戰門票只差一步。

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