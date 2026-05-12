NBA季後賽｜湖人110：115不敵雷霆被淘汰　勒邦占士奮戰到最後

【NBA季後賽】湖人開局8：14落後之後，隨後連得9分反超雷霆，也就此建立了首節的領先位置。湖人首節最終26：21領先結束。



【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】

可惜好景不常，第一節的精彩表現之後，湖人第二節開始後6分鐘，湖人一分未得，被雷霆打了一波17：0，比賽瞬間又局勢反轉。還好在後半節湖人相對掌控了局面，半場45：49只落後4分。

勒邦占士半場表現出色砍下10分6板。（Getty Images）

NBA季後賽湖人110：115不敵雷霆：

+ 1

半場，勒邦占士（LeBron James）取得10分及6籃板、李維士（Austin Reaves）15分3籃板2封阻、希斯（Jaxson Hayes）10分3籃板。雷霆方面基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）14分4助攻、卡路素（Alex Caruso）9分2偷波、米曹（Ajay Mitchell）8分3籃板3助攻2偷波、賀格倫（Chet Holmgren）4分5籃板。

第三節，湖人分差又被拉開到了11分之多，這一節李維士單節沒結束送出了四個失誤。還好八村壘、勒邦占士一人兩記三分，沒有讓比賽完全倒向一邊。李維士期間也還好有貢獻，一個助攻希斯空接，一個造三分犯規，湖人打出一波14：5將比分追至72：73。

李維士（左）在突破中被卡路素（右）逼出失誤。（Getty Images）

李維士確確實實是把雙刃劍，湖人需要他進攻的同時，只能承受他帶來的防守問題。李維士之後差點失誤後拿回球上籃繼續穩住分差，其後他又突破造成卡路素犯規，再次完成兩罰幫助湖人首次76：75反超。

雙方你來我往，最終以湖人84：80領先結束第三節，而這一節湖人39：31領先，這也是湖人系列賽第一次在第三節單節贏雷霆，前三場分別輸了4分、14分、13分，這一次湖人沒有再出現「第三節崩潰」毛病。這一節勒邦占士拿下7分4板，八村壘12分，李維士7分，希斯6分。

值得一提的是，今天也是順風順水的雷霆在今年季後賽首次以落後一方之姿進入第四節。

這一節雙方繼續穩步對位，在麥凱恩（Jared McCain）一記三分命中後，李維士回過頭被卡路素逼到45度角停球了，眼看時間就要到了，李維士只得果斷出手，最後三分壓哨命中，一記強硬的answer ball。下一回合卡路素上強度造成湖人失誤，還好麥凱恩反擊三分沒中。可你不能指望靠着別人失誤贏球，再下一個回合，麥凱恩三分再度命中扳平比分。

第三節李維士連續失誤，而這一節這幾個回合史馬特（Marcus Smart）連續兩個失誤，失誤真的是湖人的命門。話音剛落下一個回合，史馬特防守米曹後退自己摔倒，結果這一摔影響了米曹的投籃，最終變成了個2+1。緊接着進攻回合，史馬特又來了一個掩護犯規。史馬特這4個回合犯大錯了。

史馬特奮力拼搶地板球。（Getty Images）

還好今天發揮出色的另外兩個角色球員八村壘和希斯都有進球回應，這才讓湖人沒有落後超過一個回合。勒邦占士也是一個坦克碾壓頂開多特（Luguentz Dort）來了個大力入樽，縮小到一分分差。但下一個攻勢，基捷斯阿歷山大三分穩穩回應，再度領先4分。

李維士拿球繼續幹，一個高難度後仰投籃，米曹一個回應球，八村壘底角接勒邦占士傳球命中三分，湖人還是落後兩分。基捷斯阿歷山大籃下給賀格倫，賀格倫再進，依舊是107：103的四分分差。湖人不進後，賀格倫再接一個空間，6分分差。

回過頭來，勒邦占士三分不中，八村壘籃板，底角三分再起，打成3+1！八村壘下半場已經轟下20分！

賀格倫（中）在末節連續暴力入樽徹底擊碎湖人反撲希望。（Getty Images）

比賽進入最後一分鐘，湖人107：109落後，史馬特持球小打大突破2+1！湖人追平然後反超比分！110：109！！！ATO（After Timeout）之後，又是賀格倫籃下一個入樽，他在末節接管了比賽，單節砍下8分，尤其是最後時刻連續三次籃下入樽，如三記重錘敲碎了湖人的反撲希望。

回過頭來，湖人依舊不進，比賽最後12秒，湖人110：113落後。李維士接邊線發球三分不中，湖人就此110：115不敵雷霆，系列賽0：4被雷霆橫掃！

但這一場比賽，我認為得給湖人一個大大的讚。面對絕境，球隊下半場展現出的韌性和那股「不認命」的勁，真的把比賽帶到了另一個高度。如果這真的是勒邦占士在湖人的最後一舞，那這謝幕也算留下了該有的體面。哪怕結局不盡人意，但那股拼到底的血性，配得上這場告別。

勒邦占士本賽季場上表現：