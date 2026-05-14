NBA｜湖人上下盼勒邦占士回歸再打1季　指李維士已表態願長留球隊

【NBA】洛杉磯湖人昨日（13日）召開賽季總結記者會，籃球營運總裁兼總經理比連卡（Rob Pelinka）與總教練列迪克（J.J. Redick）出席。



比連卡公開表示，只要勒邦占士（LeBron James）願意繼續征戰NBA第24個賽季，湖人絕對希望他回歸。他強調，勒邦占士長年對籃球與球隊的付出值得最高尊重，球隊目前會給予他充分時間與家人討論未來，再決定是否退休。

勒邦占士今年年底將滿42歲，已經在NBA征戰了23個賽季。（Getty Images）

NBA季後賽湖人VS雷霆勒邦占士場上表現：

+ 7

湖人在西岸準決賽遭雷霆4：0橫掃出局後，勒邦占士坦言將重新思考生涯規劃。比連卡則直言，任何球隊都希望擁有勒邦占士：

能擁有他本身就是一種幸運。

除了勒邦占士之外，湖人也積極推動與李維士（Austin Reaves）續約。比連卡透露，李維士已明確表態希望長留湖人，而球隊同樣希望他繼續成為紫金軍團的重要核心。

李維士已明確表態希望長留湖人。（Getty Images）

談到球隊架構時，比連卡將勒邦占士、李維士與當錫（Luka Doncic）形容為「三位球場指揮官」，認為三人都具備持球發動進攻能力，將考驗總教練列迪克如何進一步整合戰術。

列迪克也力挺核心陣容續留，並稱讚當錫不僅整季維持良好狀態，傷後恢復期間仍展現高度自律，同時在領袖氣質上持續成長。

更多湖人三巨頭場上表現：

+ 2

比連卡進一步透露，湖人休賽季的補強方向將會納入當錫的建議。他認為當錫除了球商極高，對聯盟球員、戰術體系以及理想陣容配置也有深刻理解，因此球隊十分重視他的看法。列迪克則指出，湖人下季兩大重點是提升後備深度與防守能力，畢竟球隊本季例行賽防守效率僅排名聯盟第20，季後賽16隊中也只排第12。

延伸閱讀：

NBA/長達25年沒闖進東區決賽 76人開除總裁莫雷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】