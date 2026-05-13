NBA｜公鹿再傳欲換走「字母哥」艾迪杜高普　屬意年輕天才型球星

【NBA】據美國體育媒體ESPN星期一（5月11日）報道，密爾沃基公鹿在今年美國職業籃球賽（NBA）選秀大會拉開帷幕前，再次對交易當家球星「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）持開放態度。



公鹿之前在本賽季交易截止日前就曾探討送走這名兩屆常規賽最有價值球員（MVP）的可能性，但當時告知有意向的球隊，他們至少會留人到休賽期。公鹿聯合老闆Jimmy Haslam上周說，希望在6月23日至24日的選秀大會前解決這一問題。

公鹿球星艾迪杜高普。（GettyImages）

公鹿球星艾迪杜高普本賽季場上表現：

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Jimmy Haslam上周三（6日）說：

在接下來的六周到七周內，我們將決定艾迪杜高普是簽署頂薪合同留隊，還是去其他地方打球。賀斯特（Jon Horst，總經理）、詹金斯（Taylor Jenkins，新任主帥）以及老闆們將共同拍板，我們深知這一決定的分量。

據報道，公鹿希望通過交易「字母哥」，換取已證明實力的年輕天才型球星，或者多個選秀權。

現年31歲的艾迪杜高普已在公鹿效力13個賽季，共出戰895場比賽，場均貢獻24.1分9.9個籃板和5.0次助攻，並在2021年帶領球隊奪得50年來的首座總冠軍獎盃。

艾迪杜高普在公鹿效力13個賽季，場均貢獻24.1分9.9個籃板和5.0次助攻。（Getty Images）

然而，受腹股溝、小腿及膝傷困擾，這名10次入圍明星賽陣容的希臘中鋒本賽季僅出戰36場比賽，寫下職業生涯新低。「字母哥」自3月15日後便再未上場，他在4月初曾公開表達不滿，稱自己早已康復卻被球隊強制輪休。

艾迪杜高普當時說：

我已經可以上場了，但球隊不讓我打。對我這樣一個競爭者來說，被要求不準參賽就像被賞了一記耳光。我不知道這會讓雙方的關係走向何方。

艾迪杜高普2026/27賽季的薪金高達5846萬美元（約4.58億港元），並在2027/28賽季擁有球員選項。

此外，NBA選秀抽籤儀式已於上周日（10日）舉行，華盛頓巫師（Washington Wizards）抽中狀元簽，公鹿則獲得第10順位選秀權。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】