NBA季後賽｜馬刺103：82勝雷霆　雲班耶馬領軍狂轟33分扳平總比數

【NBA季後賽】馬刺主場與雷霆進行西岸冠軍戰第四場，在「法國怪物」中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）強攻33分、8籃板、5助攻、3封阻下，最終以103：82大勝，系列賽追至2：2，兩隊將移師奧克拉荷馬打天王山之戰。



首節馬刺靠雲班耶馬攻防俱佳的表現就以28：19領先，次節雲班耶馬還一度上演另類空中接力反身補籃得分，半場槍響前雲班耶馬還在中場命中三分，讓全場球迷為之瘋狂。

馬刺103：82勝雷霆。（Getty Images）

NBA季後賽馬刺103：82大勝雷霆：

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雙方換邊後，雲班耶馬又投又剷籃。一次防守反擊接到傳球後還大秀單臂入樽，末節馬刺繼續開火，比分差一度來到24分，雷霆在無力反撲下，兩隊早早撤下主力進入垃圾時間。

雲班耶馬此役進攻展現高效，系列賽前3場他都遭雷霆針對性防守，但今天馬刺後衛能順利傳球給內線的雲班耶馬，也把握住空檔三分機會順利扳回一城。

雲班耶馬（中）此役進攻展現高效，帶隊扳平總比數。（Getty Images）

馬刺除雲班耶馬外，卡素（Stephon Castle）貢獻13分、6助攻，華素爾（Devin Vassell）得13分、6籃板。雷霆基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是攻下19分、7助攻，夏頓史端（Isaiah Hartenstein）12分、7籃板，賀格倫（Chet Holmgren）另添10分、9籃板。

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