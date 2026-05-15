NBA｜馬刺超新星迪倫夏柏欲為菲律賓出戰　或成中國男籃未來勁敵

NBA2025年選秀榜眼、馬刺隊後場超新星迪倫夏柏（Dylan Harper）近日在接受採訪時表示，自己渴望代表菲律賓男籃參與國際賽事。



迪倫夏柏表達了對自身文化背景的認同與自豪：

我只是想代表我的來處（菲律賓）。母親那邊的家人給予了我很多支持和付出。

迪倫夏柏為能夠在籃球舞台上代表菲律賓感到驕傲，並將自己的成長與母親一方的家庭緊密聯繫在一起。

馬刺後衛迪倫夏柏。（Getty Images）

馬刺隊後場迪倫夏柏本賽季場上表現：

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迪倫夏柏出身籃球名門，父親朗夏柏（Ron Harper）曾作為公牛王朝的後場核心，與「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）一起拿到過5座總冠軍獎盃；迪倫夏柏的母親瑪麗亞夏柏（Maria Harper）是菲律賓裔，曾打過大學籃球並長期擔任高中女籃教練。她對迪倫夏柏的籃球啟蒙和成長起到了決定性作用；迪倫夏柏的外祖父也曾在1968年代表菲律賓出戰過奧運會男籃比賽。

儘管迪倫夏柏意願明確，但根據國際籃聯規定，若球員已代表某國參加U16及以上級別正式國際賽事，則不能為另一國出戰成年國家隊，而迪倫夏柏曾代表美國U19國家隊出戰世青賽。

馬刺後衛迪倫夏柏。（Getty Images）

本賽季常規賽，迪倫夏柏場均出場22.6分鐘，可以得到11.8分3.4個籃板3.9次助攻，投籃命中出來50.5%，三分球命中率34.3%；到了季後賽，迪倫夏柏的數據有較大增長，場均出場25.1分鐘，數據上漲至場均13.6分5.1個籃板2.2次助攻，投籃命中達到54.9%，三分球命中率躍升至38.1%。

在過去6場比賽中，迪倫夏柏場均貢獻15分、5.8 個籃板2.3次助攻1.7次偷波，投籃命中率高達55.9%。迪倫夏柏1.96米的身高、97公斤的體重和2.09米的臂展讓他在攻防兩端都有着較大體形優勢。

紐約人後衛卡拉臣代表菲律賓征戰國際賽事。（Getty Images）

值得一提的是，除迪倫夏柏之外，近年來菲律賓男籃在歸化球員領域進展神速，除了原有的卡拉臣（Jordan Clarkson）和布朗利（Justin Brownlee），菲律賓男籃近年來已經與雷霆隊後衛麥凱恩（Jared McCain）、太陽隊球星謝倫格連（Jalen Green）建立聯繫。在未來，菲律賓男籃有望搭建起一套豪華歸化球員陣容。

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