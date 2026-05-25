NBA｜熱火傳欲6換1追求「字母哥」　湖人亦不排除組新三巨頭可能

【NBA】美國記者Gery Woelfel報道，被「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）迷得神魂顛倒的熱火，對艾迪杜高普展開了新一輪追逐，他們的最新報價是：希路（Tyler Herro）、哈基斯（Jaime Jaquez Jr.）、韋爾（Kel'el Ware）、今年的13號籤以及兩個未來首輪籤。



單說球員好壞，韋爾年輕內線還不錯有潛力，哈基斯今年也差點最佳第六人，但希路就算了吧，傷病加上上限還有潛在大合同，純屬負資產。最誘人的當然也是三個選秀權，但是熱火這不溫不火的戰績，選秀權都不會太高，何況艾迪杜高普過去了，搞不好看起來是三個首輪，實際上都是中後段價值沒那麼高的。

熱火球員哈基斯。（Getty Images）

而ESPN記者Shams Charania談到艾迪杜高普和湖人的可能性，Shams Charania表示湖人能拿出的籌碼基本上就是三個首輪選秀權（今年25順位，還有2031、33年）加上薪資空間，他們不續約勒邦占士（LeBron James）的前提下，可以直接吃下艾迪杜高普的合同。注意，這不是報價，而是基於湖人擁有的可交易資產。而公鹿在市場上肯定能得到比這更好的報價。對於公鹿來說，就是用艾迪杜高普大鈔換零錢，還是直接清零，拿着超大薪資空間自己上市場上找接班人。

今夏合同即將到期的湖人球員勒邦占士。（Getty Images）

Shams Charania甚至表示在理論上，湖人甚至有一種用薪資空間吃下艾迪杜高普，同時留下勒邦占士的可能。畢竟擁有艾迪杜高普、當錫（Luka Doncic），勒邦占士即便再置氣、也不會不以自己的大局出發去做決定。

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