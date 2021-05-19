NBA附加賽︱塞爾特人搶七成功　巫師與溜馬爭東岸季後賽最後一席

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-19 15:58

NBA進入附加賽階段，東西岸第7至10位共8支球隊爭奪餘下4個季後賽名額。4支東岸球隊率先出場，近況甚頹的塞爾特人在危機之際，主將泰譚挺身而出獨取50分，領軍「搶七」成功，率先取得季後賽一席。 落敗的巫師，下場要跟溜馬進行一場生死鬥，搶走東岸季後賽最後一張入場券。

踏入5月份，塞爾特人是整個聯盟其中一支狀態最差的前列球隊，最後9場常規賽只得3勝6負，在東岸排名第七，要在附加賽與排第八的巫師一戰。

英雄每每在危難之中出現，塞爾特人戰至半場落後52：54，第三節一開始，上半場已攻入18分的泰譚（Jayson Tatum），再提升檔次：先鏟籃攞兩分，罰球再得多1分，繼而連續3球助攻甘巴獲加外圍連轟三記三分球，之後中距離、三分、拆你屋都出齊連拿10分，一下子將分數拉開至反超前74：58。

泰譚以神勇表現，領塞爾特人出火海。（Getty Images）

比爾話，泰譚身高手長好難守，韋斯保克索性以「眼神防守」。（Getty Images）

比爾：一早話佢勁

他的超人級表現尚未完結，正當巫師發力追近，第三節尾他6次罰球全中，加上兩記中距離，單節個人獨得23分，領軍將比數維持在90：80的10分優勢。第四節泰譚再有9分進帳，攻入全場最高的50分，更重要的是順利率塞爾特人以118：100贏波，搶得東岸季後賽7號種子的寶貴一席。

巫師主將比爾（Bradley Beal）即使落敗，賽後亦大讚泰譚的表現，「他前面是誰根本不重要。他身高6呎9吋，高大強壯又能射波，實在很難守。」比爾十分羨慕對方的身型優勢，「他的動作我大都很熟悉，我也盡量防守，但我只有6呎3，我也希望自己有6呎9和一雙機械臂。」較泰譚僅年長4歲的他誇張地說，「他是個特別的天才，由他包着尿片時我已經這樣說，（對他的好表現）我不感到驚訝。」

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泰譚今仗盡顯身價，對於他已晉升為聯盟巨星之說，他僅稱：「我不知道」，認為虛名並不重要，「別人是否認為我是超級巨星並不重要，那代表什麼？我得到隊友和對手對尊敬，我相信自己，那才是最重要的。」

有比爾和韋斯保克兩大星將在陣的巫師今仗即使落敗，下一仗他們只要擊敗溜馬，仍能以8號種子身份出線季後賽。同日上演的第9至10名附加賽事，溜馬誇張地在陣中8個球員得分達雙位數之下，全場由頭放到尾地以144：117大勝黃蜂，為自己爭得晉身季後賽的最後機會。

明早輪到西岸附加賽上演，「大帝」勒邦占士領軍的洛杉磯湖人將惡鬥金州勇士，到底狀態火熱的史提芬居里，能否射破占士和安東尼戴維斯鎮守的湖人，為勇士搶得季後賽入場券？

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