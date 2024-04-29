Kapital創辦人平田俊清離世　五件事回顧Kapital從岡山走向世界

【Kapital／平田俊清／NewJeans／Boro】對於一眾日本時裝迷來說，Kapital絕不陌生，其設計理念糅合傳統與創新之間，每款單品所散發着獨有的時尚基因成為了日本當今首屈一指的牛仔品牌，但不幸的是，近日Kapital創辦人平田俊清（Toshikiyo Hirata）離世，品牌現交由兒子平田和宏（Kiro Hirata）獨力支撐，承傳其父親創作靈魂，延續令人醉心於的傳統日本工藝，誓將Kapital引領到全新階段。



成立Kapital前，平田俊清從來對牛仔褲也沒有任何感覺，他只對空手道有興趣，但一次到美國教導空手道的機會，他發現當地人都愛穿牛仔褲，便買下自己人生第一條牛仔褲，讓他與牛仔一詞結下不解之緣。回到日本後他搬到岡山縣倉敷市兒島，這是日本紡織品的生產重鎮，也是日本牛仔布的發源地，平田俊清很快對牛仔布製造過程著迷，經過多年為John Bull打工及研究，直至1984年決定開設自家牛仔布工廠Capital Inc.（Kapital前身），專門復刻20世紀中期美國製牛仔布。

平田俊清（Toshikiyo Hirata）（kapitalglobal@IG）

1.）倉敷市兒島職人生產

一年過後，於1985年正式改名成立Kapital牛仔服裝品牌，亦於2002年兒子Kiro決定與父親合作，為品牌注入時尚設計元素，兒子Kiro負責創意與市場銷售營運，而父親則專注老本行負責生產，就是這種父子檔的基因新舊融合，直令Kapital呈現出與別不同的牛仔時尚多樣性，而不只是純粹復刻以往的單品，時至今天Kapital的大名經已衝出日本，吸引世界各地的時裝迷垂青，多年來的作品也是交由倉敷市兒島的職人所生產，所以Kapital對於一眾工人階級（Working class）也格外尊重，上年也舉行「Working Hero Play KOUNTRY」活動。

平田俊清（Toshikiyo Hirata）左，兒子平田和宏（Kiro Hirata）右（kapitalglobal@IG）

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2.）日本用傳統工藝結合西方元素

日本確實有不少以牛仔服裝為主軸的單位，但Kapital能突圍而出的原因在某程度上也歸功於兒子Kiro，品牌在建基於平田俊清擅長的傳統修補工藝，包括Boro、Sashiko、Sakiori與Indigo之下，融入了不少西方元素對作品之中，當中最為人熟悉的必定是哈哈笑（Smiley Face）圖案，直令開發了不少本身難以接受「爛布」的朋友開始嘗試穿用，同時亦增添了時尚感與配襯百搭度，除此之外便是聖母圖案，注入到Fleece Jacket、Tie與Bandana中，本季更移植到Boro襤褸牛仔褸當中，其造工之精細已超越了衣物的領域，絕對可用收藏級的藝術品來形容，此外骷髏骨也是Kapital的代表款式，擺放在斯文風的鮮色針織Cardigan毛衣身上，完美地中和了本身所散發的黑暗氣息。

Kapital哈哈笑設計：

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Kapital聖母設計：

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Kapital骷髏骨設計：

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3.）NewJeans着用

談到Kapital經典骷髏骨單品，馬上想起當今人氣韓國女團NewJeans曾在2023年由劉在錫擔任主持的《YOU QUIZ ON THE BLOCK》節目上，成員Minji穿上Skull毛衣粉紅色版本，而Hyein亦着用骷髏骨棒球外套，亦不下一次在不同場合地點例如機場、Live Show表演或日常直播與官方Youtube短片中，發現各成員也有Kapital的服裝上身，相信這都可反映NewJeans創作總監閔熙珍的時裝品味。

NewJeans在《YOU QUIZ ON THE BLOCK》節目（Plex）

4.）Travis Scott將Kapital引進西方世界

在美國音樂界的時尚人物Travis Scott在個人社交媒體上所分享的造型照中，可見亦有不少Kapital的骷髏骨單品，但與NewJeans的分別是Travis Scott挑選的大多是褲款作品，不過其實早在2020年《JACKBOYS》專輯的《Gang Gang》MV中， Travis Scott經已前瞻性地以Kapital Full Gear骷髏骨造型示人。

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5.）Kapital與Louis Vuitton聯乘登時尚舞台

於2013年Louis Vuitton春夏系列時裝騷中，當年由Kim Jones擔任品牌設計師之時已經找來了兒子Kiro合作，透過傳統Boro刺繡工藝重現一系列高級定製時裝，將Kapital帶到真正的時尚舞台，就是這一役後Kapital在世界潮流已坐擁一大席位。