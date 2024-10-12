AJ1 Retro潑墨版不是Nike出品？日本紙藝家創作像真度超高紙板鞋

【Air Jordan 1/ AJ1/ Nike/ 儀間朝龍／日本藝術】由日本人創作的藝術品不時帶來意想不到的驚喜，任何不起眼，甚至是被認定了是廢料的素材都能轉化為創作媒介。來自沖縄的儀間朝龍（Gima Tomotatsu）是日本近年間冒起得相當快的藝術家之一，憑藉他別樹一幟的技藝與視野，利用一張又一張的廢棄紙板拼貼重塑成一幅又一幅令人產生共嗚的藝術品，最近更創作出紙製Air Jordan 1球鞋。



儀間朝龍Air Jordan 1 Original作品（IG@tomotatsu_gima）

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在儀間朝龍這十多年的創作過程中，相信令人留下深刻印象的必定是多款Air Jordan 1平面拼貼畫作，而這亦是儀間朝龍的中學球鞋回憶，早前他更嘗試開始將紙板畫作立體化，率先試製可樂杯、水果、膠袋等簡單輪廓物件，直至近日正式創作出細節繁複的3D、一比一、US13尺碼的實體版本AJ1，沿用經典不同紙皮拼貼，並復刻最傳奇的「Chicago」與「Bred」，不過可能大家會認為藝術品始終是藝術品，怎能真的穿上腳呢？但儀間朝龍則親身着用示範，證明此紙皮AJ1的完成度與質量均相當高。

儀間朝龍則親身着用示範（IG@tomotatsu_gima）

Air Jordan 1 Original「Chicago」與「Bred」（IG@tomotatsu_gima）

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儀間朝龍Air Jordan 1系列（IG@tomotatsu_gima）

雖然近年才成名，但儀間朝龍現年已48歲，在沖繩這個多元文化共冶一爐之地成長，從小受到世界各地不同潮流、球鞋、藝術、音樂元素所衝擊，尤其是黃金8、90年代的東西，在高中年代接觸了一本名為《POP ART》的畫冊，認識到多位普普藝術始祖，包括Andy Warhol、Roy Lichtenstein等大師作品，這本書更成為往後影響儀間朝龍相當深遠的紙本，後來從名古屋藝術大學畢業後，遠赴紐約深造藝術一年才回到沖繩正式開啟個人藝術家生涯，「浸過鹹水」的儀間朝龍在外地所學懂的不是甚麼高超的技巧，而是了解何謂真正藝術創作本義。

儀間朝龍（IG@tomotatsu_gima）

儀間朝龍Bape作品系列（IG@tomotatsu_gima）

儀間朝龍Air Jordan作品系列（IG@tomotatsu_gima）

儀間朝龍作品（IG@tomotatsu_gima）

普普藝術（Pop Art）給我留下了巨大印記。 儀間朝龍

儀間朝龍「The Velvet Underground & Nico by Andy Warhol」作品（IG@tomotatsu_gima）

儀間朝龍標誌藝術作品的主素材均以回收紙板製作，最初的原因是他每晚離開工作室，都發現市集旁擺放一大堆廢棄紙箱，直至一天當他仔細觀察時便發現這些紙箱不僅來自日本，是由全球不同國家的罐頭食品、果汁、零食或日用品運輸紙盒，而這些紙箱上的圖案、文字設定更深深吸引着儀間朝龍，皆因各具特色還帶有手寫簽名標記，令儀間朝龍萌生起希望運用這些本來已變成垃圾的紙盒作為塑造個人作品的素材，賦予它們全新生命。

儀間朝龍收集的紙皮盒（IG@tomotatsu_gima）

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另外以拼貼作為設計主元素，是當年修讀藝術大學間曾接觸過日本繪畫課程，明白日本畫作以各色石頭磨成粉末作顏料的傳統，而儀間朝龍便移植這概念，由天然顏料改成彩色紙板來進行創作，另外同樣受到日本繪畫的教育，要把所畫的東西畫得一模一樣才可接受，因此儀間朝龍現在無論球鞋、唱片專輯封面等作品具有真實性美學。