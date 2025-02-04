巴黎新晉時裝潛力股吸引adidas垂青　羅紋細節表達出恐龍凹凸鱗片

【Anthony Calydon/adidas/Superstar/波鞋】環觀近年球鞋市場大趨勢，adidas Originals確實比起各個競爭對手來得更為強勢，無論在公司自家營運方向以至對外與設計師、藝人進行聯名方面，「三間」在其視野上無疑是來得極具前瞻性兼有創意，Wales Bonner、Bad Bunny、AVAVAV等等。來到2025年，adidas巴黎部再藉一次合作企劃為大家推薦一位法國新晉設計師，而這「潛力股」就是Anthony Calydon。



Anthony Calydon為adidas Originals設計別注Superstar（Anthony Calydon）

這次首度與adidas Originals合作，Anthony Calydon選用了黑、白兩色經典Superstar型號作軸心，巧妙地將整塊鞋舌改為羅紋布材製成，鞋帶綁法並刻意收藏在內從而突顯羅紋布，此外亦設計出明線羅紋襪子，其堅挺材質有趣地能讓襪子站起來，配搭Anthony Calydon的Full Gear穿法，絕對是當今市場上罕有的破格之作。

Anthony Calydon為adidas Originals設計別注Superstar（Anthony Calydon）

Anthony Calydon明線羅紋襪子（Anthony Calydon）

Anthony Calydon為adidas Originals設計別注Superstar（Anthony Calydon）

成長於法國，Anthony Calydon可謂一位完滿流露出這個時尚創意之都血液的絕佳例子，憑藉他獨特時裝美感，2022年Anthony Calydon與其同名品牌終於開始在巴黎冒出頭來。回憶Anthony Calydon小時候，自細他其實已涉獵設計衣物，皆因他母親是一名Swarovski的珠寶設計師，在耳濡目染之下也吸受了不少創作思維，一次的機會母親將Anthony Calydon介紹給一位設計師朋友後，便開始學習真正的服裝縫紉技藝。

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直至高中畢業後，Anthony Calydon慢慢沉醉於製衣世界，根據一個訪問中談到，他當年會花上幾天時間流連在巴黎都市最有名的紡織品店Marché Saint Pierre拎尋心愛的物料，然後通宵達旦進行實驗式縫製，更開始將作品透過IG社交媒體發售。時至2023年，Anthony Calydon正式創立個人同名品牌，並因為品牌迅速崛起而離開了正在法國ESMOD高階時裝藝術學院修讀的課程，亦加上受到啟蒙老師、偶像山本耀司（Yohji Yamamoto）一句「你需繼續設計下去」的讚賞，正式踏上設計師之路。

Anthony Calydon與山本耀司（Anthony Calydon）

短短兩年擔任全職設計師，Anthony Calydon已成為巴黎時裝界不容忽視的單位，然而對於素材有着熟悉性的他，這兩年更確立其品牌的標誌設計，Anthony Calydon將各款衣物均移植彎彎曲曲、富飄浮感的羅紋細節作點綴，透過與衣物本體物料的差異感營造立體視覺效果。

Anthony Calydon創立品牌標誌羅紋細節（Anthony Calydon）

關於品牌標誌羅紋細節，Anthony Calydon曾在訪問中憶述，其靈感源自從小就鍾愛的各部科幻電影巨作，如《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《異形》（Alien）系列都影響着他的美學演繹與創作概念，也因為年青時愛上《Monster Hunter》（魔物獵人）遊戲的關係，Anthony Calydon希望將鱗片狀元素植入到服飾當中，而羅紋這種針織布種所呈現一凹一凸的直條紋理就是最適合不過，亦迎來今次adidas的垂青。

Anthony Calydon認為羅紋能表達鱗片效果（Anthony Calydon）

Anthony Calydon認為羅紋能表達鱗片效果（Anthony Calydon）