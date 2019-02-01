【Champion百年】衛衣專利橫紋編織法　不變形不縮水全靠這技術

提到Champion這個品牌，相信大家都會不約而同地想起其衛衣外套。近年，Champion衛衣深得香港年青人喜愛，在街上不時都能看到不同顏色的Champion衛衣。但是，你又知道這件簡單的衛衣背後有著怎樣的故事嗎？

近年在街上經常看到的Champion衛衣。（網上圖片）

驟眼之下，Champion衛衣與其他品牌的衛衣看似相同，不過，在這件看似簡單平實的衛衣背後其實有著小小的秘密，就是衛衣的編織方法有所不同。

Champion的T恤或衛衣大多用上橫紋編織（Reverse Weave）的技術去製作，而這種技術的出現可追溯至1934年。普遍而言，一般T恤為了節省成本以及時間，都是以直線縫紉方式製成。但成本較低的同時亦帶來了其他問題，衣服的結構會因重覆洗滌而縮水、甚至變形。這個問題困擾著不少球隊教練。於是，當時Champion的一位名為Sam Friedman的營業員在1934年研發出以橫紋去編織的方法，雖然橫紋織法需要花上更多時間，但可以令衣服的結構更為紮實，且不易變形和縮水。直到1938年，Champion成功為橫紋編織技術取得專利。

橫紋編織。（Champion）

橫紋編織技術可說是運動服飾上的一大突破，解決了當時纏擾不少人的縮水問題。所以Champion的橫紋編織衛衣被MoMA博物館在2018年納入為《Items：Is Fashion Modern》展覽的永久藏品之一。及後，Champion亦有研發過不同技術，1967年就研發出氣網材面料（nylon mesh jersey）。這種材質的特性是十分透氣，可以防止中暑，所以被應用在不同的運動服飾上。

品牌與不少團隊以及運動都有著合作關係。（Champion）

於1919年創立的Champion，服飾具有功能性，可以滿足到不同戶外活動的需求，加上當時的運動服飾品牌並不多，所以品牌與不少團隊以及運動都有著合作關係。成立翌年，Champion所生產的服飾已被美軍學校納為訓練時用的衣服，到了1939年推出的雙面T恤更是為美國海軍而設，於高度訓練時穿著。而且當時不少美國院校的學院服飾都是由Champion提供，密西根大學就是第一所與Champion展開合作的院校。

當然，不同運動場上亦不時會看到Champion的身影，為運動員提供優質的服飾。而品牌由90年代起代理過不同NBA球隊的服飾，如邁阿密熱火、洛杉磯快艇、休士頓火箭等。惜去到廿一世紀初，愈來愈多運動品牌加入代理NBA球隊服的行列，令Champion所代理的球隊愈來愈少。

1992年奧運時的Magic Johnson。（網上圖片）

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最經典的球隊服必定要數1992年巴塞隆納奧運會，當時代表美國出演籃球的「夢之隊」就是穿上由Champion贊助的隊服。現在適逢品牌100周年，1992年奧運「夢之隊」成員之一的Magic Johnson將會透過短片與大家分享經營團隊的心得。