黎堅惠逝世五周年　5點道出為何Winifred影響力和啟發性仍是最強

不經不覺黎堅惠（Winifred） 逝世已五年，仍然獲得大家深深懷念。 香港有那麼多時裝人、KOL、influencer，但為何惟獨只得Winifred有如此的地位？為什麼她的精神能夠長存？ 失去了Winifred，我們到底失去了什麼？ 撰文：利明治

希臘神話裡的繆思（Muse）是專職文藝，負責管理天上人間所有美好的事物給予人們鼓勵和靈感的女神。如果香港曾經出現過一位繆思，那大概是已故「時裝教母」黎堅惠Winifred Lai。



今天（3月11日）是Winifred離開我們五年的日子，她對本地時尚的影響力仍然歷久不衰，從以下五個重點，就清楚知道為何香港眾多時裝人、KOL、influencer，始終沒一個能及得上Winifred的高度。

黎堅惠故居的書牆，從她博學的表現你可以知道，那不是用來裝飾之用。（Winifred Lai個人網站）

1-Intellectual

首先，她有真才實學。

什麼時候開始接觸黎堅惠的文字？最初應該是從早年的Wyman專欄讀到吧，到真正讀到Winifred的時裝文章時，才知道前者雖然都好睇，但後者就是多了一份知識份子的氣息。

在她的文字裡，除了大部份時裝專家都有的基礎知識外，更充滿了文史哲的深闊高度，尤其是對流行文化的異常豐富的見識，使讀者能從一件衣服看到一個世界。

當談某季Marc Jacobs的LV，她便將靈感——Susan Sontag的"camp"概念——深入淺出娓娓道來，令人猶如上了一堂後現代美學課，卻又完全貼地。這只因她在大學讀書時就細讀過《Notes on Camp》，並非像一般編輯跟住新聞稿改寫出來——有如學者般用腦，卻沒有老學究的悶氣。

對於青少年時代困在以無知為榮的同學之中的我而言，讀黎堅惠的文字，讓我知道世界很大，有時裝，時裝背後有文學、電影、音樂等等，使我學懂細味生活、思考問題，從而改寫人生。

很多人比黎堅惠名氣更大，但那些名人不一定比Winifred有Charisma。（Winifred Lai個人網站）

+ 3 + 2

2-Charisma

有內涵有實力是好，但不足以令Winifred成為「明星級」時裝寫作人，還有的是卡里斯瑪——外型氣質上的優勢。

後世代最記得黎堅惠的，除了文字，還有她1999年就開始每日自拍的wardrobe diary，是本地 #ootd 的鼻祖。這其實是種非常當代的自戀精神（比00後更00後），她在主編的青春時裝雜誌《Amoeba》及後來的個人著作，影像和文字上都毫不保留地表達自我，讓個人在集體創作中突出。這在本地媒體（尤其是傳統的）都不是高層樂見的事，而更難討好的是受眾——憑什麼我要看你expose yourself ？

我猜想︰說到底令事情順理成章的，還是她的個人魅力吧。（這裡說的是Charisma，不是說她有幾靚，就算是，這裡說的「靚」亦不會是1號眼2號鼻那種靚。）

Winifred 有171cm高，可以駕馭歐美時裝，行出來有台型有性格，簡言之就是photogenic。如果她沒有（可能是後天修煉的）獨特的氣質吸引力，她做的很多事情都可以不成立，或者至少不會得到如此巨大的成功。

不相信？可試想換作另一些時裝人或傳媒人就明白，他／她們也穿上最新時裝自拍呀，甚至品味也不壞，但氣質不對就是不對。煩請再打開她的《時裝時刻》，如此晒冷式的品味大鋪陳，假如換上是另一個uncool一點、不夠presentable 的人做，整件事都可能錯得很，只讓人覺得是可笑的自戀狂，而不是一個充滿自信判斷力的influencer。

《amoeba》雜誌︰一本雜誌很多時是主編個人性格的投射，黎堅惠性格上必然有很多好玩之處，編出來的雜誌才會有活力。封面有趣味、在response認真地回答讀者、在Channel W寫文化、請Peter Wong寫閱讀、請邁克寫性、自己在「最後一激」寫購物，都是黎的whimsical性情之吸引力表現。（Winifred Lai個人網站）

3-Whimsical

除了相當可觀的presentation 、學識外，不能忽視的還有她Whimsical的性格。Winifred寫文章，其實像在說話，她並非很咬文嚼字的那種作者（但不表示沒思量過），你很容易就感受到似是她坐在你面前跟你交談一樣，而且是一位懂得很多、不扮高深而且幽默，會跟你談天文地理歷史美容時裝戲劇愛情……但總有奇思秒想的姐姐。

她寫明星的言行舉止風度bitchy得來有分寸︰「Anne Hathaway演技無論多出色，衣著多亮麗，但她一開口以真身說話致謝詞，就露出底子，不過她還有真誠，吸血女Kristen Stewart則甚麼都沒有」不似如其他人都只說門面話，或另一極端的盲目謾罵。她在《Amoeba》要莫文尉倒豎沖拍時裝照、在「Channel W」寫過「難得的不是情人節，難得的是有情人」……該尖刻時尖刻，但又喜意盎然，使人讀來有快感——而快感是如今很多本地所謂文學作家遺忘的重要元素！

這是一張拍《天空之鏡》時順道拍的照片，Winifred 後來用在其Facebook個人照，盡展她Spontaneous的形象。（Winifred Lai個人網站）

4-Spontaneous

另一點令她與一眾influencers 有所分別的，是自然（Spontaneous）。基本上做時裝人完全不pretentious就假的，但問題是如何拿捏分寸？如何present、expose得來不討人厭？既是存活在充滿浮華、扮晒嘢的時裝界，在浮誇高調和低調克制間踩鋼線，實在是高難度挑戰。Winifred在這方面算是很厲害。且看她的照片，總有一種「慢半拍」的感覺——我的意思是她的照片總不會是執到最靚最完美一刻，不太有如今KOL那種「戰鬥格」、「殺傷力」，就像是遲了0.05秒按快門拍下，不會很well staged很造作。她表現出的公眾形象，卻是更「不自覺」的時刻——與她的文字是一脈相承的。

《個人裝備1︰少年口味》寫的是黎堅惠少年時代經歷的香港文化和成長點滴。（Winifred Lai個人網站）

5- Inspiring

明顯地，她繼承了亦舒式的小資產階級智慧，不但懂得欣賞物質（穿摩登時裝、坐頭等飛機）和精神生活（讀《紅樓夢》、張愛玲、Proust、欣賞舊荷里活的老電影）的美好，同時她亦富有對另類選擇的實驗精神。

在她寫「自我再造」三部曲的最終回《天空之鏡》裡，她經過文化、時裝找尋生命真義以後，終於來到新紀元的另類靈修範疇。坦白說，忠實如我都未必能夠完全投入她修煉的那個三維之外的宇宙，但她以行動告訴大家她相信凡事有另一種方式處理，且有勇氣選擇不一樣的方式。捧起過《天空之鏡》（尤其是第4部分）讀，你很難不受她觸動，她將人生心底最深處的創傷和最私密的一面分享，赤裸得難以致信，但卻沒有傷害到別人（對比何式凝寫周耀輝！）

忘了是哪篇《Amoeba》的文章裡說的，大意是傳媒工作如此underpaid為什麼還要堅持，Winifred說是因為感動到人換來無法取代的滿足感。不是有句廣告口號是「以生命影響生命」嗎？事實上，本地時裝美藝、時裝傳媒界有不少人都是因為Winifred的啟發而入行，希望為其他人帶來真善美。最近某雜誌訪問W的90後粉絲，即使從未見過她都深受她的影響，從時裝出發，但看到的卻是一整個天地——這就是最佳佐證，她為無權無勢的青少年、同志、女性讀者有很強的empowering作用。