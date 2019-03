【展覽】紐約相展窺探美國旅行者生活　從街頭攝影中探索龐克文化

Daniel Cooney Fine Art Gallery為《Lost and Found》舉辦展覽。(網上圖片)

許多人試圖窺探美國露宿者生活,他們故意選擇沒有地址、收入、勞動力、家庭及反抗社會行為準則。若住在大城市中,特別是西雅圖、三藩市、芝加哥、阿什維爾、聖地牙哥及新奧爾良等地方,大概你亦遇到過這群人,他們為自己創造新的歷史,途中亦經歷過大大小小的問題,包括虐待、濫用藥物、缺乏醫療保健、失去家人及朋友等,通過露宿者生活,他們放棄自己原本的家園,並長期流連於全國各地大街上。



這群人未必是無家可歸,或許是為了逃避現實,才作出如此高度自由的決定。這些畫面亦被電影及紀錄片證實,如《Crash Where You Land》、《Hunting Pignut》、《The Decline of Western Civilization III》等,仿佛從中看見這些「Punk友」的身影。