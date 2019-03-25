【展覽】紐約相展窺探美國旅行者生活　從街頭攝影中探索龐克文化

龐克文化和露宿者歷史，兩者於美國攝影師Michael Joseph的鏡頭下，顯得既不過分浪漫，也不過分悲慘，若仔細研究這些旅行者的「傷疤」，你將會發現到各種不同的社會問題......

Daniel Cooney Fine Art Gallery為《Lost and Found》舉辦展覽。（網上圖片）

Daniel Cooney Fine Art Gallery為《Lost and Found》舉辦展覽。（網上圖片） 許多人試圖窺探美國露宿者生活，他們故意選擇沒有地址、收入、勞動力、家庭及反抗社會行為準則。若住在大城市中，特別是西雅圖、三藩市、芝加哥、阿什維爾、聖地牙哥及新奧爾良等地方，大概你亦遇到過這群人，他們為自己創造新的歷史，途中亦經歷過大大小小的問題，包括虐待、濫用藥物、缺乏醫療保健、失去家人及朋友等，通過露宿者生活，他們放棄自己原本的家園，並長期流連於全國各地大街上。



這群人未必是無家可歸，或許是為了逃避現實，才作出如此高度自由的決定。這些畫面亦被電影及紀錄片證實，如《Crash Where You Land》、《Hunting Pignut》、《The Decline of Western Civilization III》等，仿佛從中看見這些「Punk友」的身影。

拍攝對象中，有人肚子上的紋身寫著：「Do not fear death, but the inadequate life」。（網上圖片）

美國攝影師Michael Joseph，鐘愛街頭攝影，他的拍攝靈感，主要是來自與街道陌生人的互動，旨在通過照片為觀眾提供相同體驗。為了《Lost and Found》這個項目，他花了數年時間於美國各地旅行，從而了解多個複雜而短暫社區中的成員、歷史和行為，並通過一系列黑白照片來探索旅行者的生活，對象包括個人、情侶、父母和孩子，他們的身體與面貌，充分為我們提供獨特的視覺影集，現在更於Daniel Cooney Fine Art Gallery舉辦《Lost and Found》展覽。

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拍攝對象面對黑白鏡頭，幾乎沒有任何微笑，可是卻與鏡頭保持目光交流，特寫能讓觀眾引發好奇心，亦提供關於他們背後故事的線索。獨特外表，其實都是源於他們的人生經歷。如身上的紋身，通過針與墨水來記錄他們的旅行記憶；衣服往往都是自家製，他們更會使用金屬瓶蓋、鈕扣、安全別針及打火機等配件，來製造個人化配飾。



每個露宿者的故事也不同，有些受到社區意識束縛，雖然失去了原本的家庭，反之卻與其他露宿者建立新的聯繫。堅韌的外表使人迷惑，事實上他們卻是最善良的人，擁有開放的靈魂及時間，正是這種生活方式，可以呈現出戲劇性及動態的照片，亦記錄了許多人沒有考慮過的生活方式，哪怕有一種驚心動魄的冒險感，這卻是一個充滿啟發性的項目。

美國攝影師Michael Joseph無計劃及近距離拍攝，使觀眾能直接探索個中故事。（網上圖片）

在這些照片中，重點卻是留在旅行者的身上，他所拍攝的每一個人，都是正在追求有意義的生活，而每一幅照片，都是在一個混亂而平靜的瞬間拍攝，或許有些人不幸死了，其他人仍然平安地在路上生活，而《Lost and Found》卻是他們接受新體驗後，最好的證明。

《Lost and Found》

日期：即日至4月13日

地點：Daniel Cooney Fine Art Gallery（ 508 W 26th St, New York）

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