專訪英國藝術家Philip Colbert　在西環碼頭掉下巨型龍蝦的意義

在一個平靜的早上，一隻穿著印滿煎蛋的藍色西裝的紅色巨形龍蝦，靜靜地坐在西環碼頭，而這隻巨形的龍蝦，並非是那位前特首的尊貴夫人，那是藝術家Philip Colbert（菲利普·考爾伯特）的作品。只因龍蝦除了是他最具有標誌性的作品，也同時代表了Colbert自己。 將龍蝦代表了自己，十分有趣。

提起龍蝦，最具有代表性者首推超現實主義藝術家Salvador Dalí，他在生時之就曾多次以龍蝦作為創作主題，如1960年創作的「Lobster happening: a pair of works」、1967年的「Nude and Lobster」，還有著名的「龍蝦電話」。在Dalí的作品中，龍蝦往往與性有關連，「龍蝦電話」中龍蝦的性部位就放在電話的話筒上。在時裝範疇上，Dalí與Elsa Schiaparelli共同創作的長裙同樣十分有名。不少當代藝術家都喜愛以一件物件代替自己去進行探索或體驗，Colbert亦然。他以龍蝦去敘述另一個自己，更在2018年開始創作龍蝦樂園（Lobster World），「把龍蝦吹氣公他放置在西環碼頭，就像是我來到了香港一樣。」他說。

來自英國的Colbert首次到香港展覽，為大家帶來作品《龍蝦樂園》。甫踏進展覽場地，便看見他身穿紅色西裝、手執咖啡走來，介紹著今次的作品。

（龔嘉盛攝）

+ 8 + 7 + 6

今次展覽的作品不多，主要可分為「Hunt」及「Head」兩個系列。Colbert希望透過畫作「重塑藝術史」，他分解了不少藝術大師的作品，如Andy Warhol的「Flower Series」，再加入現代的方式去重新繪畫作品。「Hunt」系列的畫作讓人眼花撩亂，畫作中融合了古典大師的繪畫，同時加入了當代大眾文化的當代藝術理論，畫中有龍蝦、梵高的自畫像、Emoji、卡通人物等等。而「Head」系列就「把高階的藝術形象轉化成玩具」，用更平易近人的方式去演繹藝術。當然，所有作品都有龍蝦的蹤影。

Colbert如此喜愛龍蝦，問及兩者的共通點時，他即開玩笑地說：「我只會穿紅色襪子，而且我在曬太陽後皮膚很容易變紅，就像龍蝦的紅色外殼一樣。」之後他又補充「而且我不會吃同類！」

（龔嘉盛攝）

Colbert的創作形式十分多元化，除了有畫作外，還有雕塑、影片、音樂等等，更曾以Andy Warhol的作品作為靈感，創作出一系列可穿著的藝術（wearable art），他也曾與Rolex及Christian Louboutin等品牌合作。他認為與品牌的合作是「將自己的作品帶給大眾的方式。」說到藝術與衣服之間的關係，Colbert認為衣服是展現藝術的媒介之一，不過他就強調「我對於時尚（Fashion）的興趣不大，它們是一個獨立的產業，而且十分商業化。我比較有興趣的是衣服（Clothing），可以探索人體的可能性。」「把兩者結合可以令大眾更容易接觸到藝術，亦令藝術不再限於單一的空間之中。」他補充。

而說到末來的計劃，Colbert則表示希望可以建構一個更完整的龍蝦樂園。

而說到末來的計劃，Colbert則表示希望可以建構一個更完整的龍蝦樂園。（龔嘉盛攝）

Philip Colbert：龍蝦樂園＜入場費用全免＞

展覽日期：2019年5月23日至6月28日

開放時間：星期二至日（逢星期一休息），上午11時 – 晚上7時

地點：香港中環皇后大道中80號 H Queen’s 8樓 白石畫廊香港